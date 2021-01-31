Медикам доплатят за выявление онкологических заболеваний

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей Фонду обязательного медицинского страхования на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов:

"При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам".

Гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, какие виды рака чаще бывают у мужчин, а какие -- у женщин:

"Если говорить о градации такой неприятной, то у мужчин это болезни трахеи и бронхов, предстательная железа на втором месте, рак кожи достаточно часто, четвёртое место желудок, пятое место - ободочная кишка. А у женщин это рак молочной железы, на втором месте кожа, на третьем месте тело матки, четвёртое место - ободочная кишка".

Каприн отметил, что развитие рака обусловлено генетикой только в 15-20% случаев, остальное зависит от образа жизни и от возраста.





