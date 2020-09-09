Безработным в сентябре доплатят за детей

Кабинет министров РФ принял решение доплатить в сентябре безработным гражданам, имеющим детей младше 18 лет, по 3 000 рублей на ребёнка. Соответствующее постановление о прибавке к пособию по безработице уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Средства на эти цели - 8,5 млрд рублей - будут выделены из федерального бюджета".





