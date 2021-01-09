 

Билл Гейтс выпускает книжку "Как избежать климатической катастрофы" и покупает крупнейшего частного авиаперевозчика

Билл Гейтс получил обвинения в лицемерии за то, что он одновременно выпускает в свет написанную им книжку "Как избежать климатической катастрофы" (она выйдет в феврале) -- и подаёт заявку на приобретение крупнейшего в мире частного авиаперевозчика Signature Aviation.
 
В книжке Гейтс расписывает ужасы глобального потепления, вызываемого парниковым газом, сообщая читателям, что это напасть ещё худшая, чем ковид. Частные авиаперевозчики выпускают примерно в сорок раз больше газа (в расчёте на одного пассажира), чем рейсовые самолёты. Signature Aviation организует примерно 1,6 млн частных перелётов в год. 
 
Гейтс не согласен с тем, что приобретение крупнейшего частного авиаперевозчика мешает борьбе с глобальным потеплением. У него самого в собственности находятся четыре частных самолёта.  
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APN.ru