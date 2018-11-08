Бензин в России продолжает дорожать

В России продолжается рост цен на топливо, несмотря на правительственное соглашение.

Вчера Дмитрий Медведев подписал постановление , согласно которому цены на бензин должны быть заморожены до конца 2018 года. Сразу после принятия соглашения между вице-премьером Дмитрием Козаком и нефтяными компаниями, стало известно, что крупные предприятия начали вводить особые «сервисные сборы» для торговых сетей и грузоперевозчиков. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант».





В результате ритейлеры уже заявили, что подорожание топлива обязательно отразится на ценах перевозимых товаров и продуктов питания. Представители аппарата Дмитрия Козака незамедлительно отреагировали, сообщив, что правительству ничего неизвестно о клиентских отношениях торговых сетей и нефтяных компаний.





Напомним читателям, что в начале 2018 года в России резко подскочили цены на бензин и солярку. За короткое время цены на топливо выросли более чем на 10%. После серии разбирательств, ФАС объяснила рост цен действиями нефтяных компаний, которые уменьшили поставки топлива на внутренний рынок.





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