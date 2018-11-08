 

Бензин в России продолжает дорожать

В России продолжается рост цен на топливо, несмотря на правительственное соглашение. 
 
Вчера Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому цены на бензин должны быть заморожены до конца 2018 года. Сразу после принятия соглашения между вице-премьером Дмитрием Козаком и нефтяными компаниями, стало известно, что крупные предприятия начали вводить особые «сервисные сборы» для торговых сетей и грузоперевозчиков. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». 

В результате ритейлеры уже заявили, что подорожание топлива обязательно отразится на ценах перевозимых товаров и продуктов питания. Представители аппарата Дмитрия Козака незамедлительно отреагировали, сообщив, что правительству ничего неизвестно о клиентских отношениях торговых сетей и нефтяных компаний.

Напомним читателям, что в начале 2018 года в России резко подскочили цены на бензин и солярку. За короткое время цены на топливо выросли более чем на 10%. После серии разбирательств, ФАС объяснила рост цен действиями нефтяных компаний, которые уменьшили поставки топлива на внутренний рынок.

АПН следит за развитием событий.
 

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