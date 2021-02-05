ВОЗ ужаснулась происходящему в онкологии

"Последствия пандемии для ситуации с онкологическими заболеваниями в регионе нельзя назвать иначе, как катастрофическими. По данным ВОЗ, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечались в 122 из 163 стран мира, и в трети стран Европейского региона такие перебои полностью или частично затронули оказание онкологической помощи".

Цифры говорят сами за себя, подчеркнул Клюге: в 2020 году рак был диагностирован у 4,8 млн жителей Европы. Ограничение поездок и нагрузка на системы здравоохранения, занятые борьбой с COVID-19, привели к перебоям в оказании онкологической помощи по всему региону, а также значительными задержками в диагностике и лечении, что прямо сказывается на шансах излечиться и на выживаемости сотен тысяч больных. Некоторые страны столкнулись с дефицитом препаратов для лечения рака, экономический кризис усугубил существовавшие и ранее неравенства.

Несмотря на заявление Клюге про "ранние этапы пандемии", проблема остро стоит и сегодня. Например, в январе в Лондоне отменялись сотни раковых операций и почти 4 000 срочных пациентов ожидали начала лечения более двух месяцев. Было множество жалоб на невозможность попасть к врачу, кроме как по онлайн-связи, и невозможность адекватно вести наблюдение за развитием болезни.

Про мытарства некоторых российских раковых пациентов (истории с благополучным концом) можно почитать здесь.







