 

Кузнецова: лечение онкобольных детей в РФ затруднено

 

По словам уполномоченной по правам ребёнка Анны Кузнецовой, ограничительные меры, принимаемые в сфере профилактики коронавируса, ярко высветили проблему с квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощью онкобольным:

"Особенно тяжёлая ситуация с онкологическими заболеваниями детей. В условиях пандемии лечение онкологических пациентов затруднилось. Москва и Санкт-Петербург, в которых проходят лечение дети со всей страны в федеральных клиниках - попасть туда может далеко не каждый ребенок. Поэтому очень важно расширять географию онкологических центров в регионах и готовить для них специалистов".


Кузнецова сообщила, что в текущем году число обращений в её аппарат, связанных со здравоохранением, выросло более чем на 87%. Поступали обращения от родителей по вопросам закрытия детских отделений, которые были переоборудованы под приём больных коронавирусом, о перепрофилировании больниц, в том числе роддомов, и особых требованиях при госпитализации в связи с ковидом.

 

Проблема переключения внимания врачей на ковид не является уникальной для России. В частности, британская "Гардиан" недавно написала о том, что миллионы людей остались без диагностики туберкулёза, что означает до 400 000 дополнительных смертей от туберкулёза уже в этом году и взрывной рост заболеваемости в ближайшие пять лет. Регулярно сообщается и о пренебрежении интересами раковых пациентов, которые месяцами не могут добиться врачебного осмотра. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В России создаётся государственный фонд для лечения детей с редкими заболеваниями
» Правительство Собянина лишило надбавок врачей с ученой степенью и почетным званием
» Средств, выделенных на лечение российских ВИЧ-больных недостаточо.
» Ситуация с детьми в России - "трагична"
» Арафат увидит Париж
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Благодаря Евромайдану

Благодаря Евромайдану

Чувства красных имеют значение

Чувства красных имеют значение

Тренды белорусского протеста середины ноября

Тренды белорусского протеста середины ноября

Вторая Карабахская

Вторая Карабахская

Неторопливый финал?

Неторопливый финал?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

29 американских миллиардеров с марта удвоили своё состояние. За это же время безработица в США выросла до рекордных 11%

  • 23:06
  • 132

Собянин: около 50% москвичей имеют иммунитет к ковиду, но это ничего не гарантирует

  • 21:53
  • 168

Кузнецова: лечение онкобольных детей в РФ затруднено

  • 21:42
  • 157

Минздрав Украины берёт у Всемирного банка 100 млн долларов, а МВД призывает к локдауну

  • 21:31
  • 183

24 млн россиян не могут воспользоваться льготной ипотекой, потому что в их городах не строят новое жильё

  • 20:53
  • 167

ВОЗ: из-за недостатка физической нагрузки в год умирает до 5 млн человек

  • 20:44
  • 169
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru