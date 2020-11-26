Кузнецова: лечение онкобольных детей в РФ затруднено

По словам уполномоченной по правам ребёнка Анны Кузнецовой, ограничительные меры, принимаемые в сфере профилактики коронавируса, ярко высветили проблему с квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощью онкобольным:
Кузнецова сообщила, что в текущем году число обращений в её аппарат, связанных со здравоохранением, выросло более чем на 87%. Поступали обращения от родителей по вопросам закрытия детских отделений, которые были переоборудованы под приём больных коронавирусом, о перепрофилировании больниц, в том числе роддомов, и особых требованиях при госпитализации в связи с ковидом.
Проблема переключения внимания врачей на ковид не является уникальной для России. В частности, британская "Гардиан" недавно написала о том, что миллионы людей остались без диагностики туберкулёза, что означает до 400 000 дополнительных смертей от туберкулёза уже в этом году и взрывной рост заболеваемости в ближайшие пять лет. Регулярно сообщается и о пренебрежении интересами раковых пациентов, которые месяцами не могут добиться врачебного осмотра.