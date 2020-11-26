Кузнецова: лечение онкобольных детей в РФ затруднено

По словам уполномоченной по правам ребёнка Анны Кузнецовой, ограничительные меры, принимаемые в сфере профилактики коронавируса, ярко высветили проблему с квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощью онкобольным:

"Особенно тяжёлая ситуация с онкологическими заболеваниями детей. В условиях пандемии лечение онкологических пациентов затруднилось. Москва и Санкт-Петербург, в которых проходят лечение дети со всей страны в федеральных клиниках - попасть туда может далеко не каждый ребенок. Поэтому очень важно расширять географию онкологических центров в регионах и готовить для них специалистов".





Кузнецова сообщила, что в текущем году число обращений в её аппарат, связанных со здравоохранением, выросло более чем на 87%. Поступали обращения от родителей по вопросам закрытия детских отделений, которые были переоборудованы под приём больных коронавирусом, о перепрофилировании больниц, в том числе роддомов, и особых требованиях при госпитализации в связи с ковидом.

Проблема переключения внимания врачей на ковид не является уникальной для России. В частности, британская "Гардиан" недавно написала о том, что миллионы людей остались без диагностики туберкулёза, что означает до 400 000 дополнительных смертей от туберкулёза уже в этом году и взрывной рост заболеваемости в ближайшие пять лет. Регулярно сообщается и о пренебрежении интересами раковых пациентов, которые месяцами не могут добиться врачебного осмотра.