 

Минздрав рассказал, почему психоз убивает

 

Минздрав РФ прогнозирует избыточную смертность в стране на фоне ковида-19, которая напрямую с ним не связана, а вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений.

Количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьёзными диагнозами, хроническим заболеваниями и последующими госпитализациями значительно снизилось. С марта 2020 года отмечается снижение посещаемости отделений неотложной помощи - примерно на 50%, посещаемость пациентами с хроническими заболеваниями врачей в период эпидемии упала на 30-50%.


Меры по борьбе с ковидом-19 повлияли на психическое здоровье населения, отмечает замглавы Минздрава Олег Гриднев.

"Это привело к росту таких диагнозов, как депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Из-за карантина снизилась посещаемость врачей пациентами с нарушениями психического здоровья, что в дальнейшем также может привести к повышению смертности из-за роста суицидальных попыток и, возможно, домашнего насилия".

Гриднев обратил внимание, что снижение посещаемости врачей не связано с тем, что медучреждения не предоставляют плановую помощь:

"Достаточно большое количество этих учреждений открыты, работают в плановом порядке. На сегодняшний день под COVID-19 привлечено, если брать по стационарным учреждениям, около 20% всего коечного фонда, а все остальное предназначено для оказания помощи пациентам с другими патологиями... Но вот эти возникшие страхи, которые витают в населении, и угроза заражения, особенно среди пожилого населения, заставляет их оставаться дома и лишний раз не обращаться за медицинской помощью".

 

Однако уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает жалобы о том, что онкобольные и больные сердечными заболеваниями оказались в сложном положении из-за нехватки лекарств и мест в больницах. Причиной стало перераспределение мощностей здравоохранения с упором на помощь коронавирусным больным.

 



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