Минздрав рассказал, почему психоз убивает

Минздрав РФ прогнозирует избыточную смертность в стране на фоне ковида-19, которая напрямую с ним не связана, а вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений.
Количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьёзными диагнозами, хроническим заболеваниями и последующими госпитализациями значительно снизилось. С марта 2020 года отмечается снижение посещаемости отделений неотложной помощи - примерно на 50%, посещаемость пациентами с хроническими заболеваниями врачей в период эпидемии упала на 30-50%.
Меры по борьбе с ковидом-19 повлияли на психическое здоровье населения, отмечает замглавы Минздрава Олег Гриднев.
Гриднев обратил внимание, что снижение посещаемости врачей не связано с тем, что медучреждения не предоставляют плановую помощь:
Однако уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает жалобы о том, что онкобольные и больные сердечными заболеваниями оказались в сложном положении из-за нехватки лекарств и мест в больницах. Причиной стало перераспределение мощностей здравоохранения с упором на помощь коронавирусным больным.