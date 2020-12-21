 

Учёные выяснили, как маски мешают воспринимать лица

 
Исследование израильских ученых показало, что из-за медицинских масок лица людей распознавать в среднем на 15% тяжелее.

В ходе своего исследования они использовали тест, разработанный в Кембриджском университете. В его основе лежит набор из нескольких сотен лиц, которые принадлежат разным людям, но похожи друг на друга. Этот тест психологи и нейрофизиологи обычно используют, чтобы оценить, как люди могут запоминать и распознавать лица. Израильские психологи покрыли нижнюю половину этих лиц фотографией маски, учитывающей особенности анатомии изображённых на них людей.

В исследовании участвовали около пятисот добровольцев. При прохождении второго варианта теста количество правильных ответов упало примерно на 15%. Это было характерно как для тех, кто плохо распознавал лица с самого начала, так и для тех, кто хорошо справлялся с задачей в первом варианте теста, то есть без масок.


Израильские психологи пришли к выводу, что маски мешают формироваться целостному образу лица. Они предполагают, что это может негативно повлиять на повседневную жизнь, особенно тех людей, которым приходится много общаться, и предполагают, что "эффект от ношения масок на успешность распознавания лиц в реальности может быть выше, чем в экспериментах".

 

Это уже не первое исследование подобного рода. Недавно в Великобритании исследовалось то, как люди распознают эмоции человека под маской. 76% людей испытывали в связи с этим затруднения, в том числе более половины вообще не смогли распознать эмоции на скрытом маской лице. 

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