Учёные выяснили, как маски мешают воспринимать лица

В ходе своего исследования они использовали тест, разработанный в Кембриджском университете. В его основе лежит набор из нескольких сотен лиц, которые принадлежат разным людям, но похожи друг на друга. Этот тест психологи и нейрофизиологи обычно используют, чтобы оценить, как люди могут запоминать и распознавать лица. Израильские психологи покрыли нижнюю половину этих лиц фотографией маски, учитывающей особенности анатомии изображённых на них людей.

В исследовании участвовали около пятисот добровольцев. При прохождении второго варианта теста количество правильных ответов упало примерно на 15%. Это было характерно как для тех, кто плохо распознавал лица с самого начала, так и для тех, кто хорошо справлялся с задачей в первом варианте теста, то есть без масок.



