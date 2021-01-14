Разработан алгоритм распознавания лиц, определяющий политическую ориентацию
- 14.01.2021, 21:29,
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Психолог из Стэнфордского университета США Майкл Косински разработал алгоритм
распознавания лиц, который якобы может определить, либеральных или консервативных взглядов придерживается человек, всего лишь по фотографии. Статью с описанием алгоритма опубликовал
научный журнал Nature.
Чтобы натренировать алгоритм, Косински использовал снимки более миллиона человек из США, Канады и Великобритании (в том числе около 350 тыс. людей не европеоидной расы), а также данные об их поле, возрасте и политических взглядах. Фотографии он взял из их профилей в Фейсбуке, а также из неназванного сервиса онлайн-знакомств.
Проанализировав снимки, алгоритм выделил около 2000 признаков, по которым, предположительно, можно определить, либерал на фотографии или консерватор. По словам Косински, его разработка научилась определять политическую ориентацию человека с точностью до 72%.