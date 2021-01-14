 

Разработан алгоритм распознавания лиц, определяющий политическую ориентацию

Психолог из Стэнфордского университета США Майкл Косински разработал алгоритм распознавания лиц, который якобы может определить, либеральных или консервативных взглядов придерживается человек, всего лишь по фотографии. Статью с описанием алгоритма опубликовал научный журнал Nature.
 
Чтобы натренировать алгоритм, Косински использовал снимки более миллиона человек из США, Канады и Великобритании (в том числе около 350 тыс. людей не европеоидной расы), а также данные об их поле, возрасте и политических взглядах. Фотографии он взял из их профилей в Фейсбуке, а также из неназванного сервиса онлайн-знакомств.

Проанализировав снимки, алгоритм выделил около 2000 признаков, по которым, предположительно, можно определить, либерал на фотографии или консерватор. По словам Косински, его разработка научилась определять политическую ориентацию человека с точностью до 72%. 


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APN.ru