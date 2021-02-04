«Оборотни» в надзорном ведомстве Мурманской области?

Мурманский телеканал «Арктик-ТВ» выпустил очередной специальный репортаж «Бизнес-Мент 9», посвященный нейтрализации группировки «черных» риелторов, длительное время орудовавших на рынке недвижимости столицы Заполярья. Главные персонажи детективного сериала – арестованный риелтор Николай Качан и действующие сотрудники Прокуратуры Мурманской области его «друзья» - Станислав Радов и Максим Давыдов.





Телеканал готов помогать следствию и надеется на вмешательство Управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры РФ.









ВНАЧАЛЕ «ЧИСТКА» В ОРГАНАХ





«Арктик-ТВ» хочет поставить жирную точку в истории группы «чёрных» риэлторов, долгие годы терроризировавших Мурманск, и правоохранителей, помогавших им наживаться на горе простых северян», - передают из региона.





Николай Качан давно в поле зрения журналистов. Бывший предприниматель. 53 года. Имеет вид на жительство в Латвии. В 2018 году «Арктик-ТВ» называет его имя сразу в двух сериях криминальной саги «Бизнес-Мент 2» и «Бизнес-Мент 3».

Николай Качан





Сейчас Николай Качан находится в СИЗО по решению Октябрьского районного суда. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ: «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».





Но арест предполагаемого мошенника произошел только в январе нынешнего года, что неслучайно. Два года ушло у нового начальника УМВД Виталия Зайкова на кадровую зачистку команды генерал-майора Игоря Баталова, замазанного коррупционными скандалами.





ПРОКУРАТУРА И ПОЛИЦИЯ - «КРЫША» КАЧАНА?

«Баталовское» наследие – это силовики, которые обеспечивали Качану прикрытие – высказывает версию «Арктик-ТВ».





Имена четырех из них опубличены – сотрудники областной прокуратуры Станислав Радов и Максим Давыдов, их бывший коллега Вадим Зинатулин, а также Денис Сивков, недавно уволенный из рядов полиции.





Денис Сивков и Вадим Зинатулин

Сам Качан, не стесняясь хвастался своими связями в полиции и прокуратуре - называл имена и фамилии.





Александр Варганов, очевидец (спецрепортаж «Бизнес-Мент 2»): «… Он сначала назвал имя. Я спросил: «А кто это такой?».. А потом назвал фамилию Зинатулин. Он говорил, что это то ли бывший прокурор, то ли следователь прокуратуры. Это я не понял. Это он вообще сказал, мой близкий друг».





Свидетельства, видимо доказывающие тесную спайку преступности и служителей закона, «Арктик-ТВ» предоставил наглядно - обнародовал фотографии из социальных сетей. На них вышеупомянутые «люди в погонах» весело и дружно проводят время с Николаем Качаном. Напоминаем, что на момент его «риэлтерской» активности, Вадим Зинатулин был следователем по особо важным делам Следственного комитета прокуратуры. В прокуратуре трудились Станислав Радов и Максим Давыдов. Денис Сивков работал вначале в следственном комитете, а потом следственном управлении областной полиции.





Максим Давыдов





Журналисты подозревают коррупционный сговор между силовиками и криминалом, который позволял Качану длительное время уходить от ответственности и проворачивать мошеннические схемы под вывеской агентства недвижимости «Кольский дом».





«…МЫ СЕЙЧАС ПРИЕДЕМ, ВЫКИНЕМ ВСЕ ВЕЩИ, ЗАБЕРЁМ КВАРТИРУ»





Озвученные факты в Октябрьском районе суде, где выносилось решение о заключении Качана и его подельников в СИЗО, никого не оставят равнодушными.





Так называемые «черные» риелторы убеждали владельцев ликвидной недвижимости выгодно продать им свое жилье. Взамен обещали достойное вознаграждение, квартиру или комнату в придачу. Другим давали кредит, который было невозможно вернуть. Спаивали, угрожали, заставляли подписать договор. Люди оставались ни с чем - в лучшем случае, с несколькими десятками тысяч рублей в кармане.





Потеря жилья, обманом и угрозами выброшенные на улицу пенсионеры и матери с малолетними детьми – эпизоды телевизионного расследования, где пострадавшие говорят от первого лица. Они стали, что называется, жертвами Качана и лицом к лицу столкнулись с Анатолием Гныпой ранее судимым за мошенничество, грабёж и вымогательство. Гныпа, которого называют «валютчиком», выполнял «черновую работу» - убеждал несговорчивых граждан отдавать квартиры – следует из спецрепортажа «Арктик-ТВ».





Елена Кораблёва, пострадавшая: «Мне позвонил Гныпа и сказал, что «слышь ты, коза, когда будут деньги? Или мы сейчас приедем, выкинем все вещи, заберём квартиру». И они приехали, выкинули все вещи, забрали всё. В квартиру взломали дверь и всё».





Юлия Агеева, многодетная мать, чья квартира, где прописано трое детей, была продана на торгах без ее ведома: «Я выходила же напрямую, даже на разговор с Качаном. То есть, я позвонила ему напрямую, спросила, чего он хочет, чего надо. Так прямо и было сказано, что мы всё-равно вас выживем, нам нужна квартира…»





Версия о коррупционном следе находит подтверждение, потому что об угрозах и давлении полиция знала, но никаких активных действий, скорее всего, не предпринимала.





Запуганные и обманутые люди получили формальные отписки: «найти людей, звонящих с угрозами, не представляется возможным».





Но особый цинизм заключается в том, что ответ пришел из участкового пункта полиции, расположенного в здании, где находилась риэлтерская фирма Николая Качана «Кольский дом».





«Сюда звонила многодетная мать Юлия Агеева с просьбами оставить её семью в покое, сюда же возили запуганную Елену Кораблёву, перед тем как забрать её квартиру», - сообщается в расследовании мурманского телеканала.





Из слов потерпевших очевидно – Николай Качан не боялся преследования правоохранительных органов. Он был уверен, что «свои» не сдадут, помогут и его надежды, видимо, оправдались – органы правопорядка не защитили граждан. Такой вывод следует из журналистского расследования.





КТО ОРГАНИЗОВАЛ УТЕЧКУ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ?





Арест Николая Качана и его компаньонов не прошел гладко. За сутки до операции, конфиденциальная служебная информация была раскрыта. Были названы имена и фамилии фигурантов задержания.





«Арктик-ТВ» считает, что утечка могла произойти только по линии одного из правоохранительных ведомств – скорее всего, прокуратуры Мурманской области. Здесь у Качана остались связи и друзья – Станислав Радов и Максим Давыдов.





Николай Качан, Станислав Радов и Вадим Зинатуллин





Остальные, Денис Сивков и Вадим Зинатулин, были уволены из правоохранительных органов. И если в полиции, Качан лишился своих возможных покровителей на сто процентов, то в прокуратуре лишь частично.





Журналисты высказывают свою версию: возможно именно , Радов и Давыдов попытались спасти своего знакомого от заслуженного наказания. По роду своей деятельности они могли иметь доступ к делу и, видимо, знали о готовящемся задержании.





Следует принять во внимание и тот факт, что оба офицера занимают высокие посты в прокуратуре Мурманской области.





Станислав Радов - начальник отдела по надзору за уголовно-судебной и оперативно-розыскной деятельностью. Максим Давыдов работает его заместителем, по сути, правой рукой.





Станислав Радов





По мнению телеканала, возможно кто-то из них или оба до сих пор поддерживает тесные отношения с Качаном.





Например, как Вадим Зинатулин. Его пасынок, адвокат Королев, выступал на суде защитником Николая Качана и просил выпустить своего клиента под залог.





«Арктик-ТВ» намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФ и просит вмешательства его структурного подразделения - Управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений.





«От лица телеканала мы направим туда заявление с просьбой проверить деятельность Станислава Радова и Максима Давыдова на своих постах», - говорится в журналистском материале «Арктик-ТВ».





Первая публикация - блог Петра Иваненко