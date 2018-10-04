Вместо трала – агентурная сеть: MI6 подозревают в слежке за представителями рыболовного бизнеса на территории России

Коррумпированные сотрудники российских правоохранительных органов и Александр Тугушев, претендующий на долю группы компаний «Норебо» в Высоком суде Лондона, могут быть агентами английской разведки, - сообщают СМИ.

В начале сентября газета The New York Times опубликовала развёрнутый материал о попытках американских спецслужб склонить к сотрудничеству самых богатых людей России. Так, влиятельное американское издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США в течение 2014–2016 годов безуспешно пытались превратить российского миллиардера Олега Дерипаску в своего информатора.

Комментируя этот материал, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал попытки спецслужб США завербовать российских предпринимателей очень грубыми и заявил, что они «красноречиво свидетельствуют о попытках вмешательства» в российскую политику.

Новость стала шоком для российской общественности. Но масштабы вмешательства иностранных агентов во внутрироссийские дела, похоже, носят системный характер.

Осенью 2018 г. шпионские скандалы с участием российских госслужащих и бизнесменов пополнился Осенью 2018 г. шпионские скандалы с участием российских госслужащих и бизнесменов пополнился новым эпизодом . В Высоком суде Лондона рассматривается иск бывшего заместителя главы Госкомрыболовства Александра Тугушева, осуждённого в 2007 году за вымогательство и мошенничество, к владельцу холдинга «Норебо» Виталию Орлову. Тугушев, который до 2003 г. был компаньоном Орлова, намерен отсудить у последнего треть бизнеса. Он утверждает о мошенничестве и хищении его акций, несмотря на то, что в 2007 г. говорил обратное - отсутствии у него каких-либо акций и долей в компаниях. Акции, по его словам, были им проданы в 2003 г. перед поступлением на госслужбу. Сегодня Александр Тугушев придерживается иного мнения

Но споре хозяйствующих субъектов интересно другое: истец представил в суд сведения в отношении Виталия Орлова, которые были получены сотрудниками английского детективного агентства Но споре хозяйствующих субъектов интересно другое: истец представил в суд сведения в отношении Виталия Орлова, которые были получены сотрудниками английского детективного агентства «Animus Associates» с использованием завербованных в России граждан. Информация была из погрануправления ФСБ, структур Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой службы и Федеральной миграционной службы. Полученные данные представляют государственную тайну и были добыты незаконным путем теми, кто имел доступ к конфиденциальной информации – скорее всего, офицерами УМВД по Мурманской области. Такую версию высказал мурманский телеканал «Арктик-ТВ» в рамках журналистского расследования о коррупции в региональной полиции.





Среди лиц, вступивших в предполагаемы преступный сговор с Тугушевым, Среди лиц, вступивших в предполагаемы преступный сговор с Тугушевым, фигурируют заместитель прокурора Мурманской области Сергей Резниченко и бывший начальник регионального УМВД Игорь Баталов.

Возможное участие российских полицейских в шпионаже, далеко не беспочвенно. Мотив – отработка интересов Тугушева, попытка отнять в его пользу бизнес, принадлежащий Орлову, - предполагает адвокат Валерий Стадник, представляющий интересы «Норебо». Возможное участие российских полицейских в шпионаже, далеко не беспочвенно. Мотив – отработка интересов Тугушева, попытка отнять в его пользу бизнес, принадлежащий Орлову, - предполагает адвокат Валерий Стадник, представляющий интересы «Норебо».

При этом попытки найти на Орлова компромат ведутся с 2015 г. , но следствие не обнаруживало в его действиях события преступления и отказывало в возбуждении уголовного дела вначале в Мурманске, а затем и в Москве.

- Исходя из анализа спора хозяйствующих субъектов и следственных действий, есть основания подозревать, что правоохранители действуют субъективно в пользу одной из сторон. Если это так, то мы вправе говорить о коррупции, когда офицеры полиции и следственного управления фактически пошли на преступление, чтобы отработать заказное уголовное дело, - сказал Стадник.

В пользу В пользу коррупционной версии среди силовиков говорит следующее: несмотря на то, что отказные решения выносились 15 раз и объективные основания для разработки Орлова отсутствовали, попытки найти какой-либо компромат на него не прекращались. В итоге, уголовное дело против Орлова, все-таки возбудили уже при участии столичных правоохранителей и через 15 лет, когда сроки исковой давности давно прошли, а новых доказательств у следствия не появилось, - считает адвокат.

Наверное, поэтому сведения, представляющие государственную тайну, появились в Высоком суде Лондона не случайно - их могли предоставить сотрудники МВД, как из Мурманской области, так и из Москвы, поскольку эти конфиденциальные материалы в интересах Тугушева и против Орлова, - пишут СМИ.

Фирма эта, как писал ранее «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, «занимается оценкой рисков, коммерческой разведкой и обеспечением безопасности бизнеса». И именно с ней активно сотрудничал бывший российский офицер безопасности Александр Литвиненко, ставший агентом британской разведки MI6 и торговавший конфиденциальной информацией о российских политиках и бизнесменах.





Загадкой пока остаётся, насколько тесно Александр Тугушев связан с MI6. Конечно, можно предположить, что спецслужбы используют бывшего чиновника-взяточника из Госкомрыболовства, втёмную и без его ведома, - предполагают журналисты.

И очень высока вероятность, что дело вокруг «Норебо» - лишь повод в стратегических планах зарубежья по укрепления своего влияния в России, а Тугушев, не кто иной, как инструмент этого влияния, - подытоживает «Арктик-ТВ».

Что касается российских правоохранителей, то они действуют как будто в интересах Александра Тугушева и английской М16 – кошмарят рыбодобывающий холдинг «Норебо», парализуя его работу, - сообщают из Мурманска.

28 сентября в мурманских рыбопромышленных компаниях прошли обыски силами московских следователей и оперативников. Об этом сообщили представители менеджмента компаний, входящих в состав холдинга «Норебо» на пресс-конференции в Мурманске 4 октября. Обыски прошли с использованием сил СОБРа. Сотрудников компаний выдворили из кабинетов, собрали в кучу и заставили несколько часов стоять, ограничив их в перемещении и отобрав мобильные телефоны. Все это было похоже на фильмы о захвате предприятий рейдерами, - говорится в спецрепортаже мурманского телеканала.





Инцидент получил в негативный резонанс среди мурманских рыбопромышленников и широко освещался в СМИ

«Рейдерский захват, отъем бизнеса у законных владельцев, травля местных предпринимателей, попытка развалить рыбный бизнес», - так высказались участники пресс-конференции, организованной «Союзом рыбопромышленников Севера» 4 октября в Мурманске.

При этом действия силовиков носили противозаконный характер: у сотрудников «Норебо» отбирались мобильные телефоны без составления протокола и личного досмотра, адвокаты не допускались в офис, где проходил обыск. Также была зафиксирована попытка кражи вещественных доказательств - столичные правоохранители пытались вынести часть документов без составления описи, - передают из региона

- Возникает ощущение, что если полиция или следователи приехали из Москвы, то в регионах им можно делать все что угодно – кошмарить бизнес, попирать закон, не соблюдать процессуальные нормы следствия, издеваться над людьми, - говорит адвокат Валерий Стадник.

Представителей рыбной отрасли, «Союз рыбопромышленников Севера», рассматривают случившееся как угрозу продовольственной безопасности страны и намерены обратиться за помощью в ФСБ России и Президенту Владимиру Путину.

Первая публикация - блог Дмитрия Васильчука







