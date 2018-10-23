 

Закон об ограничении новостных агрегаторов одобрен в Кремле

Администрация президента выразила свою поддержку законопроекту, по которому для иностранцев в новостных агрегаторах будет ограничена до 20%.

Об этом сегодня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Дело в том, что, безусловно, агрегаторы, которые охватывают определенное количество пользователей, они так или иначе могут, с экспертной точки зрения, приравниваться к средствам массовой информации», — заявил Песков.

Стоит отметить, что законопроект об ограничении доли иностранцев в новостных агрегаторах может ударить по «Яндекс.Новостям», так как компания зарегистрирована в Нидерландах, и по сервису «Гугл-Новости», который принадлежит американской компании.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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