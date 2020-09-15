 

В Брюсселе демонстрацию медиков разогнали слезоточивым газом

В Брюсселе в это воскресенье на улицы вышли 4 000 работников системы здравоохранения, требующих улучшения финансирования медицины.
 
Между тем из-за ограничительных мер, введённых под предлогом борьбы с ковидом, работникам здравоохранения согласовали лишь в десять раз меньшую демонстрацию -- 400 участников. Кроме того, медики не соблюдали социальную дистанцию.
 
В итоге полиция использовала против демонстрантов щиты, слезоточивый газ, дубинки, а по некоторым сообщениям -- и водомёты.
 
35 человек были арестованы, большинство из которых, впрочем, отпустили в тот же день без предъявления обвинений. 
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