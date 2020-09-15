В Брюсселе демонстрацию медиков разогнали слезоточивым газом

В Брюсселе в это воскресенье на улицы вышли 4 000 работников системы здравоохранения, требующих улучшения финансирования медицины.

Между тем из-за ограничительных мер, введённых под предлогом борьбы с ковидом, работникам здравоохранения согласовали лишь в десять раз меньшую демонстрацию -- 400 участников. Кроме того, медики не соблюдали социальную дистанцию.

В итоге полиция использовала против демонстрантов щиты, слезоточивый газ, дубинки, а по некоторым сообщениям -- и водомёты.

35 человек были арестованы, большинство из которых, впрочем, отпустили в тот же день без предъявления обвинений.