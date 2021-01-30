 

Исходя из подсчётов московской мэрии, смертность от ковида находится в районе 0,2%

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, коронавирусом в Москве переболели более половины жителей:

"По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело (COVID-19 - ИФ)".

Мэр добавил, что перенёсшим коронавирусную инфекцию москвичам спешить вакцинироваться от COVID-19 "нет никакого смысла".

 

Население Москвы сегодня, по самым скромным подсчётам, составляет более 12 млн человек.

Даже если округлить число переболевших до 6 млн человек, учитывая общее число умерших в Москве от ковида за весь период (13 300), получается, что летальность новой коронавирусной инфекции составляет 0,2-0,22%. 

 

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APN.ru