РФ бесплатно обучит вдвое больше узбеков, а россияне считают, что важнее всего материальные возможности семьи

РФ увеличила с 228 до 405 мест квоты для бесплатного обучения в своих вузах студентов из Узбекистана.

Для всех абитуриентов, независимо от направлений, обязателен тест по русскому языку.

Между тем, согласно опросу ВЦИОМа, россияне чаще всего считают, что образование, которое получит ребенок, в первую очередь, зависит от материального благополучия его семьи (53%). Второй по важности фактор, влияющий на образование ребенка, — его желание учиться (48%, за пять лет значение снизилось на 5%). На третьем месте снова семья: желание семьи дать своему ребенку достойное образование — 34%. И лишь на четвёртом месте -- личные способности ребёнка, этот показатель с 2016 года уменьшился на целых 12% (29% vs 41% в 2016 г.).