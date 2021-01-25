 

Гонконгская фирма намерена уже в этом году произвести тысячи человекоподобных роботов, чтобы "помочь тем, кому одиноко на самоизоляции"

Гонконгская фирма "Хансон Роботикс", которая ещё в 2016-м году представила человекоподобного робота-андроида Софию, в 2021-м году намерена запустить в массовое производство четыре модели андроидов, чтобы "обеспечить компанией тех, кто изолировался во время пандемии ковида-19".  
Дэвид Хансон, глава и основатель компании "Хансон Роботикс", так высказался по поводу своих намерений:
"Это может быть очень полезно в нынешние времена, когда люди ужасно одиноки и социально изолированы. Миру с ковидом-19 понадобится больше и больше автоматизации, чтобы обеспечивать безопасность людей". 
Профессор социальной роботехники Йохан Хурн, работавший в частности и над Софией, сказал, что "пандемия поможет роботам раньше занять рынок, потому что люди начали осознавать, что другого пути нет". 
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APN.ru