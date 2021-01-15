"Мир уже не будет прежним". О чём говорили на Гайдаровском форуме

"Очень сложно в нынешних условиях поверить в то, что пандемия станет возможностью. Сейчас это, скорее, угроза, но мне не хочется верить в такой сценарий, - сказала она. - Уже никто не верит, что после пандемии мир вернется в прежнее состояние, это уже нереалистично".

"Очень сложно в нынешних условиях поверить в то, что пандемия станет возможностью. Сейчас это, скорее, угроза, но мне не хочется верить в такой сценарий, - сказала она. - Уже никто не верит, что после пандемии мир вернется в прежнее состояние, это уже нереалистично".

-- Каждый десятый сотрудник будет работать удалённо;

-- "Банки настороженно относятся к введению цифрового рубля, но ни один из них не заявил о том, что он не нужен, и вопрос, запускать или не запускать этот проект, уже не стоит";

-- Россия будет искать компромисс с ЕС по углеродному налогу;

-- Создание совместных компаний внутри ЕАЭС.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила: "Надо перейти к экономике с низким потреблением углеводородов".

Профессор экономики и политологии Калифорнийского университета Беркли Барри Эйхенгрин сказал:

"Мы стали больше использовать роботов, искусственный интеллект для роста производительности труда - это золотое время. Компьютеры, роботы станут все более повсеместными, и начнет автоматизироваться все больше и больше рабочих мест и профессий. Для низкоквалифицированных профессий и работников это, конечно, не сулит ничего хорошего. Мы скорее всего увидим усиление средней социальной напряженности, увидим имущественное расслоение. Многие люди поймут, что будут конкурировать на рынке труда не с другими людьми, а с роботами".

По его мнению, на механизмы глобализации пандемия не оказала существенного влияния.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался таким образом: