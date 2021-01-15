"Мир уже не будет прежним". О чём говорили на Гайдаровском форуме

14-15 января в Москве на площадке РАНХиГС прошёл Гайдаровский форум, где более всего говорилось о том
, что "после пандемии ни Россия, ни мир не вернутся к прежнему состоянию". Например, руководитель штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая высказалась следующим образом:
"Очень сложно в нынешних условиях поверить в то, что пандемия станет возможностью. Сейчас это, скорее, угроза, но мне не хочется верить в такой сценарий, - сказала она. - Уже никто не верит, что после пандемии мир вернется в прежнее состояние, это уже нереалистично".
Обоснований, почему это непременно будет так, не приводилось, гораздо больше говорилось
о самих изменениях:
-- Каждый десятый сотрудник будет работать удалённо;
-- "Банки настороженно относятся к введению цифрового рубля, но ни один из них не заявил о том, что он не нужен, и вопрос, запускать или не запускать этот проект, уже не стоит";
-- Россия будет искать компромисс с ЕС по углеродному налогу;
-- Создание совместных компаний внутри ЕАЭС.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила: "Надо перейти к экономике с низким потреблением углеводородов".
Профессор экономики и политологии Калифорнийского университета Беркли Барри Эйхенгрин сказал:
"Мы стали больше использовать роботов, искусственный интеллект для роста производительности труда - это золотое время. Компьютеры, роботы станут все более повсеместными, и начнет автоматизироваться все больше и больше рабочих мест и профессий. Для низкоквалифицированных профессий и работников это, конечно, не сулит ничего хорошего. Мы скорее всего увидим усиление средней социальной напряженности, увидим имущественное расслоение. Многие люди поймут, что будут конкурировать на рынке труда не с другими людьми, а с роботами".
По его мнению, на механизмы глобализации пандемия не оказала существенного влияния.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался таким образом:
"Пока будет, к сожалению, размываться роль некоторых институтов, тех, которые обеспечивали традиционные отношения и правила игра. Они в чем-то будут пересматриваться. Хотелось бы, чтобы они пересматривались плавно. В этом смысле Байден, наверно, будет способствовать даже если не изменению, но более плавному, более способствующему согласию консенсусу какому-то".
Наконец, глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Гайдаровском форуме, назвала дату завершения пандемии "тайной за семью печатями" -- и она же сказала о том, что ковид полностью вообще не уйдёт, а станет сезонной инфекцией.