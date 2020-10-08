 

Британские СМИ взбудоражены исследованием Эдинбургского университета

Сразу несколько крупнейших газет Великобритании опубликовали статьи, посвящённые исследованию учёных из Университета Эдинбурга. 
 
Исследование опровергает выкладки Нила Фергюсона, с которых начались карантины по всему миру, анализирует несколько моделей развития эпидемии ковида-19 и приходит к выводу, что карантин, пусть даже он поспособствовал меньшей заполняемости ковидокоек (на самом деле даже на пике коечный фонд был далёк от стопроцентного заполнения), -- не дал сформироваться стадному иммунитету, продлил сроки эпидемии и привёл к большим смертям во "второй волне". Самой большой ошибкой, по мнению учёных, стало закрытие школ. В этом контексте дети оказываются не разносчиками заразы, а наоборот -- молодыми и здоровыми организмами, которые формируют стадный иммунитет практически без вреда для себя.
 
Кроме того, "Дейли Мейл" упоминает исследование, согласно которому 86% "ковид-положительных" людей не имеют "трёх главных симптомов" ковида. 
 


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APN.ru