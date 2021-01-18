 

Вероятность подхватить любую инфекцию возрастает на 250%, если человек спит меньше пяти часов

 
Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин сообщил, что недосып увеличивает риск заражения инфекциями на 250%:

"Сон и иммунитет - это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет".

Врач подчеркнул, что норма сна для большинства людей составляет от семи до девяти часов, а также добавил, что для улучшения качества сна необходимо ложиться и вставать в одно и то же время. Он посоветовал отказаться от будильника и использовать световые гаджеты для пробуждения и регуляции циркадных ритмов.


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APN.ru