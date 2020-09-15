 

Роспотребнадзор лихорадит от хороших и плохих новостей

Роспотребнадзор пока не определился в своих заявлениях с тем, насколько страшен ковид.
 
С одной стороны, ведомство установило, что в некоторых регионах России уже половина населения имеет иммунитет к ковиду! В одиннадцати регионах уровень иммунитета -- более 20%. В особенности силён популяционный иммунитет у детей и подростков.
 
С другой стороны, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "переболевший человек выделяет вирус из носа до 90 дней" и является распространителем инфекции. 
 
Вполне возможно, что перед нами идейная база под необходимость продолжать носить маски даже переболевшим и имеющим иммунитет людям. 
 
В то же время в Минздраве опасность переболевших людей не подтверждают.

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Роспотребнадзор: дети практически не заражают взрослых ковидом
» Ограничить или привлекать людей в кино? Дилемма Министерства культуры
» Михаил Мурашко: привычная жизнь вернётся в феврале
» Роспотребнадзор начал войну с импортной бытовой химией
» Роспотребнадзор начал массовые проверки McDonald`s
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Есть ли выход из белорусского тупика?

Есть ли выход из белорусского тупика?

Третьяковка – зона строгого режима?

Третьяковка – зона строгого режима?

\

"Новое переселение народов". Зачем России вступать в МОМ?

Александр Мартыненко: «В исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции»

Александр Мартыненко: «В исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции»

Черный расизм: цели, истоки, методы

Черный расизм: цели, истоки, методы

Лукашенко снова предаст, а Москва заплатит

Лукашенко снова предаст, а Москва заплатит

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Брюсселе демонстрацию медиков разогнали слезоточивым газом

  • 22:49
  • 160

44% россиян считают отечественную медицину плохой

  • 22:18
  • 165

Осторожно: новый способ мошенничать с ОСАГО

  • 22:06
  • 146

РФ просит Туркмению сохранить классы с обучением на русском языке

  • 21:54
  • 167

Роспотребнадзор лихорадит от хороших и плохих новостей

  • 21:30
  • 170

У "Аэрофлота" новые правила провоза животных

  • 21:39
  • 299
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru