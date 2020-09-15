Роспотребнадзор лихорадит от хороших и плохих новостей
- 15.09.2020, 21:30,
- Новости
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Роспотребнадзор пока не определился в своих заявлениях с тем, насколько страшен ковид.
С одной стороны
, ведомство установило, что в некоторых регионах России уже половина населения имеет иммунитет к ковиду! В одиннадцати регионах уровень иммунитета -- более 20%. В особенности силён популяционный иммунитет у детей и подростков.
С другой стороны
, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "переболевший человек выделяет вирус из носа до 90 дней" и является распространителем инфекции.
Вполне возможно, что перед нами идейная база под необходимость продолжать носить маски даже переболевшим и имеющим иммунитет людям.