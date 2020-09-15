Роспотребнадзор лихорадит от хороших и плохих новостей

Роспотребнадзор пока не определился в своих заявлениях с тем, насколько страшен ковид.

одной стороны , ведомство установило, что в некоторых регионах России уже половина населения имеет иммунитет к ковиду! В одиннадцати регионах уровень иммунитета -- более 20%. В особенности силён популяционный иммунитет у детей и подростков.

другой стороны , глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "переболевший человек выделяет вирус из носа до 90 дней" и является распространителем инфекции.

Вполне возможно, что перед нами идейная база под необходимость продолжать носить маски даже переболевшим и имеющим иммунитет людям.

В то же время в Минздраве опасность переболевших людей не подтверждают











