 

Лондонская полиция арестовала 92-летнего защитника Джулиана Ассанжа

В Лондоне, где сейчас решается судьба создателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа (США настаивают на его выдаче, в этом случае Ассанжу угрожает пожизненное тюремное заключение), и во всей Англии вновь запрещено выходить из дома кроме как в случае жизненно-важной необходимости. Выражение своей общественной позиции к этому перечню причин не относится. Тем не менее горстка сторонников Ассанжа и людей, выступающих против ковидоограничений, собралась в центральном Лондоне возле Парламента. Полиция провела задержания, среди арестованных были пенсионеры, в том числе 92-летний Эрик Леви. 
Теперь британская полиция может штрафовать сразу на 200 фунтов любого, вышедшего из дома "без уважительной причины", а также за отсутствие маски.     
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APN.ru