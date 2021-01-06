Лондонская полиция арестовала 92-летнего защитника Джулиана Ассанжа

В Лондоне, где сейчас решается судьба создателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа (США настаивают на его выдаче, в этом случае Ассанжу угрожает пожизненное тюремное заключение), и во всей Англии вновь запрещено выходить из дома кроме как в случае жизненно-важной необходимости. Выражение своей общественной позиции к этому перечню причин не относится. Тем не менее горстка сторонников Ассанжа и людей, выступающих против ковидоограничений, собралась в центральном Лондоне возле Парламента. Полиция провела задержания , среди арестованных были пенсионеры, в том числе 92-летний Эрик Леви.

Теперь британская полиция может штрафовать сразу на 200 фунтов любого, вышедшего из дома "без уважительной причины", а также за отсутствие маски.