 

В Лейпциге по меньшей мере 20 000 человек вышли на демонстрацию против ковидоограничений

Десятки тысяч человек вышли в субботу в Лейпциге на демонстрацию против ковидоограничений (со 2 ноября в Германии объявлен повторный карантин). 
По данным телерадиокомпании MDR, в городе прошло 27 уличных акций, самая крупная - численностью в 20 тысяч человек - прошла на площади Аугустусплатц в центре города. Полицейские "оценили ситуацию как сложную: людей очень много, они не соблюдают дистанцию и не носят масок, расходятся медленно и неохотно".
 
Вечером в Лейпциге начались беспорядки, в который участвовали около 500 человек. Более тридцати полицейских получили лёгкие травмы. 
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APN.ru