В Лейпциге по меньшей мере 20 000 человек вышли на демонстрацию против ковидоограничений
- 08.11.2020, 19:28,
- Новости
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Десятки тысяч человек вышли в субботу в Лейпциге на демонстрацию против ковидоограничений (со 2 ноября в Германии объявлен повторный карантин).
По данным
телерадиокомпании MDR, в городе прошло 27 уличных акций, самая крупная - численностью в 20 тысяч человек - прошла на площади Аугустусплатц в центре города. Полицейские "оценили ситуацию как сложную: людей очень много, они не соблюдают дистанцию и не носят масок, расходятся медленно и неохотно".
Вечером в Лейпциге начались беспорядки
, в который участвовали около 500 человек. Более тридцати полицейских получили лёгкие травмы.