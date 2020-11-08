В Лейпциге по меньшей мере 20 000 человек вышли на демонстрацию против ковидоограничений

Десятки тысяч человек вышли в субботу в Лейпциге на демонстрацию против ковидоограничений (со 2 ноября в Германии объявлен повторный карантин).

По данным телерадиокомпании MDR, в городе прошло 27 уличных акций, самая крупная - численностью в 20 тысяч человек - прошла на площади Аугустусплатц в центре города. Полицейские "оценили ситуацию как сложную: людей очень много, они не соблюдают дистанцию и не носят масок, расходятся медленно и неохотно".