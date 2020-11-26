 

Минздрав Украины берёт у Всемирного банка 100 млн долларов, а МВД призывает к локдауну

 

Всемирный банк и Минздрав Украины готовят совместный проект стоимостью $100 млн для закупки вакцин от ковида-19 и оборудования для больниц, сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Кроме этой суммы, по её словам, идёт завершение ещё одного общего со Всемирным банком проекта стоимостью более $200 млн "Улучшение здравоохранения на службе у людей", под которым подразумевается "полноценная реконструкция 102 амбулаторий семейной практики".

 

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ввести локдаун "на три-четыре недели" и "как можно быстрее". 

 

 

Сейчас на Украине введён "карантин выходного дня", когда люди ходят на работу, а в выходные оказываются на карантине. Пока что это не помогает справиться с распространением ковида-19. 


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APN.ru