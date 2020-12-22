 

Французов, которые не докажут, что они вакцинированы или не заразны, не пустят в общественный транспорт

Согласно опросам общественного мнения, 55% французских граждан не желают вакцинироваться, это один из самых высоких показателей во всём Евросоюзе. 
В то же время французское правительство начинает кампанию за вакцинацию. Она предполагает, что граждан, которые не вакцинировались или не могут доказать, что они не заразны, не пустят в общественный транспорт и "в некоторые места, на определённые мероприятия". 
Перед этим президент Макрон обещал, что вакцинация от ковида во Франции хотя и будет весьма рекомендована, но не будет обязательной.
Французские оппозиционные политики, включая Марин Ле-Пен, уже осудили законопроект, как "по сути тоталитарный" и "атакующий гражданские свободы". 

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APN.ru