Французов, которые не докажут, что они вакцинированы или не заразны, не пустят в общественный транспорт

Согласно опросам общественного мнения, 55% французских граждан не желают вакцинироваться, это один из самых высоких показателей во всём Евросоюзе.

В то же время французское правительство начинает кампанию за вакцинацию . Она предполагает, что граждан, которые не вакцинировались или не могут доказать, что они не заразны, не пустят в общественный транспорт и "в некоторые места, на определённые мероприятия".

Перед этим президент Макрон обещал, что вакцинация от ковида во Франции хотя и будет весьма рекомендована, но не будет обязательной.

Французские оппозиционные политики, включая Марин Ле-Пен, уже осудили законопроект, как "по сути тоталитарный" и "атакующий гражданские свободы".



