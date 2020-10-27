Иммунная прослойка в России формируется за счёт бессимптомников

Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу показало, что иммунная прослойка в России формируется в основном за счёт бессимптомных носителей вируса, сообщил директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

"Большая часть сероположительных [т.е. имеющих антитела] из числа участников исследования, прежде всего, относится к бессимптомникам; мы их пока не называем переболевшими. Они встретились с вирусом, их организм отреагировал выработкой антител. А доля переболевших [среди участников исследования] очень маленькая: по разным регионам она колеблется от десятых долей процента до 3-3,5%", - сказал Тотолян.

Отсутствие антител у переболевших не означает отсутствия иммунитета. У определённого процента переболевших через три месяца антитела не определяются. "Но это не означает, что у них нет иммунитета, это означает, что доступными нам тест-системами у них антитела не выявляются. В то же время у них хорошо отреагировали показатели по клеточному иммунитету".

Исследование популяционного иммунитета проходит в 26 регионах России. Первый этап исследования проводился в июне, второй - на той же выборке в конце августа-начале сентября.

