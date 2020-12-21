Дания выкопает четыре миллиона мёртвых норок

В попытке остановить распространение мутирующего коронавируса, в Дании в начале ноября были убиты миллионы норок (точные оценки разнятся, но доходят до 17 млн.)

Трупы норок были захоронены в траншеях и засыпаны известью. Тем не менее через некоторое время они стали раздуваться от газов и вылезать из песчаной почвы. Некоторое время датское правительство пыталось не обращать внимания на эту проблему, вызывающую жалобы жителей сопредельных районов. Однако теперь возникла угроза заражения источников питьевой воды, которые находятся всего в двухстах метрах от массового захоронения.