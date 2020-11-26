Россияне более всего одобряют армию и не одобряют российские политические партии

Согласно данным опроса ВЦИОМа, россияне по-прежнему из всех общественных институтов более всего уважают армию: 77,9% опрошенных высказываются о ней одобрительно. Следом с большим отрывом идёт РПЦ -- её деятельность одобряют 58,4% опрошенных. Больше половины -- 52,3% -- положительно отзываются о правоохранительных органах.

Сильно упало одобрение СМИ: с 51,7% в прошлом году до 42,1% в нынешнем.

А вот деятельностью политических партий россияне скорее недовольны: 38,4% выражают неодобрение и лишь 33% -- одобрение.