 

Россияне более всего одобряют армию и не одобряют российские политические партии

Согласно данным опроса ВЦИОМа, россияне по-прежнему из всех общественных институтов более всего уважают армию: 77,9% опрошенных высказываются о ней одобрительно. Следом с большим отрывом идёт РПЦ -- её деятельность одобряют 58,4% опрошенных. Больше половины -- 52,3% -- положительно отзываются о правоохранительных органах.
 
Сильно упало одобрение СМИ: с 51,7% в прошлом году до 42,1% в нынешнем.
 
А вот деятельностью политических партий россияне скорее недовольны: 38,4% выражают неодобрение и лишь 33% -- одобрение. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Неприязнь к Китаю в развитых странах достигла максимума
» Россияне не готовы больше платить, чтобы предотвратить изменение климата
» Россияне боятся ковида меньше, чем безграмотности своих детей
» Более половины американцев поддерживает операцию РФ в Сирии
» Россияне омедведели
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Фетва о недопустимости межрелигиозных браков в России: что кроется за её принятием

Благодаря Евромайдану

Благодаря Евромайдану

Чувства красных имеют значение

Чувства красных имеют значение

Тренды белорусского протеста середины ноября

Тренды белорусского протеста середины ноября

Вторая Карабахская

Вторая Карабахская

Неторопливый финал?

Неторопливый финал?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

29 американских миллиардеров с марта удвоили своё состояние. За это же время безработица в США выросла до рекордных 11%

  • 23:06
  • 132

Собянин: около 50% москвичей имеют иммунитет к ковиду, но это ничего не гарантирует

  • 21:53
  • 168

Кузнецова: лечение онкобольных детей в РФ затруднено

  • 21:42
  • 157

Минздрав Украины берёт у Всемирного банка 100 млн долларов, а МВД призывает к локдауну

  • 21:31
  • 183

24 млн россиян не могут воспользоваться льготной ипотекой, потому что в их городах не строят новое жильё

  • 20:53
  • 167

ВОЗ: из-за недостатка физической нагрузки в год умирает до 5 млн человек

  • 20:44
  • 169
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru