Британская Национальная служба здоровья выпустила рекламный ролик про больного ковидом Санту

Бородатый старик лежит без сознания на каталке, с кислородной маской на лице. Медики в масках, перчатках и прозрачных щитках пытаются вернуть старика к жизни. Затем показывают, как он выздоравливает. Оказывается, это был Санта Клаус! Таково содержание рекламного ролика, который выпустила
британская Национальная служба здоровья (NHS). Предполагалось, что реклама должна чествовать медиков, борющихся с ковидом. Однако невротизированная публика восприняла этот ролик как травмирующий детскую психику, поскольку "многие дети боятся потерять своих родителей из-за ковида" и "с очень раннего возраста их учат воспринимать других людей как заразных". "Последнее, что сейчас нужно детям, -- это думать, что Санта может умереть".