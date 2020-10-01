Британские подсчёты: лечение тяжёлых ковидных пациентов оценивается в 6 раз дороже, чем других болезней

Профессор Саймон Вуд из Эдинбургского университета подсчитал , что спасение жизни тяжёлого пациента с ковидом обходится примерно в шесть раз дороже (180 000 фунтов), чем на сопоставимое лечение любой другой болезни (30 000 фунтов).

Цифру эту Вуд получил, сопоставив затраченные на борьбу с ковидом 550 млрд. фунтов с заявлением Департамента Здоровья, что, если бы эти деньги не были потрачены, это стоило бы Британии, в совокупности, трёх миллионов лет жизней. Вуд разделил 550 млрд. на предположительно спасённые годы жизни и получил стоимость каждого спасённого года в 180 000 фунтов.

Согласно подсчётам Вуда, такие затраты могли быть оправданы, если б ковид по числу смертей сравнялся с испанкой, но это далеко не так. По его словам, в начале пандемии извинительно было не думать о цене продления каждой жизни, но теперь это уже не так, поскольку стали очевидны побочные последствия карантина.







