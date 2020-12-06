Фейсбук расставляет приоритеты: белых ругать позволительнее, чем чёрных

Этим худшим из худшего признаны оскорбления чёрных, мусульман, ЛГБТ и евреев: Фейсбук намерен считать, что именно эти оскорбления наносят больше вреда. Таким образом, например, выражение "Геи отвратительны" будет удалено раньше, чем "Мужчины -- свиньи", а слова "Белые глупы" имеют больше шансов остаться незамеченными модерацией, чем антисемитские комментарии.

Эта система оценки, при которой нравственные страдания некоторых групп признаются более важными, чем других, получила подкрепление с подъёмом BLM-движения, однако зародилась на Западе существенно раньше