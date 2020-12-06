 

Фейсбук расставляет приоритеты: белых ругать позволительнее, чем чёрных

Фейсбук произвёл генеральную ревизию своих алгоритмов: теперь его автоматическая модерация будет выделять "худшее из худшего" -- то, что подлежит первоочередному удалению. 
Этим худшим из худшего признаны оскорбления чёрных, мусульман, ЛГБТ и евреев: Фейсбук намерен считать, что именно эти оскорбления наносят больше вреда. Таким образом, например, выражение "Геи отвратительны" будет удалено раньше, чем "Мужчины -- свиньи", а слова "Белые глупы" имеют больше шансов остаться незамеченными модерацией, чем антисемитские комментарии. 
 
Эта система оценки, при которой нравственные страдания некоторых групп признаются более важными, чем других, получила подкрепление с подъёмом BLM-движения, однако зародилась на Западе существенно раньше
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APN.ru