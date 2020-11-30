 

Букеровский лауреат 2005 года сказал, что сегодня у него бы не было шансов на премию, потому что он белый и не гей

Ирландский писатель Джон Бэнвилл, лауреат Букеровской премии 2005 года, на вопрос о его шансах получить Букеровскую премию сегодня, ответил, что сегодня это было бы невозможно, поскольку он "белый гетеросексуальный мужчина". 
 
Бэнвилл также сказал, что презирает движение "Воук" (феминизм, ЛГБТ-активизм, расовое равноправие) и считает его религиозным культом, не имеющим отношения к реальным проблемам чёрных и других меньшинств. Он дал едкие оценки некоторым популярным сегодня писателям -- например, Салман Рушди не имеет для него "никакого значения, это несерьёзная литература", а роман Иэна Макьюэна "Суббота" -- "ошеломительно плохая книга".
 
В прошлом году Букеровскую премию поделили две женщины, в этом году её получил гомосексуальный мужчина. 
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APN.ru