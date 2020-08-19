 

75% американцев считают, что Россия вмешается в президентские выборы

Согласно опросу Исследовательского центра Пью, 75% американцев уверены, что "Россия или другая страна" постарается влиять на президентские выборы в ноябре этого года. В 2018-м году так считало 67% американцев.
 
При этом доля сторонников Демократической партии, предполагающих такое вмешательство, доходит аж до 88%. Республиканской партии -- 53%. 
 
62% опрошенных американцев считают, что такое вмешательство представляет собой "большую проблему" (major problem), причём среди демократов эту большую проблему видят 78%, а среди республиканцев -- только 37%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Американцы винят Китай в эпидемии
» Более половины американцев поддерживает операцию РФ в Сирии
» Американцы разочаровались в России
» Американцы считают, что мир их не любит
» Только половина американцев убеждена во всемогуществе США
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Момент истины

Момент истины

\

"Это всего лишь слово". Почему так важно иметь право на чувства

Прискачет ли Казбич в русский дом? К сносу памятника в Адлере

Прискачет ли Казбич в русский дом? К сносу памятника в Адлере

Расправит ли крылья польский орёл?

Расправит ли крылья польский орёл?

Депутат и змея

Депутат и змея

Чем может и чем не может быть для России Белоруссия

Чем может и чем не может быть для России Белоруссия

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Госавиаслужба Украины оштрафовала российские авиакомпании на 14 млрд. гривен

  • 17:28
  • 136

Минпросвещения против педагогической экспертизы

  • 17:17
  • 114

75% американцев считают, что Россия вмешается в президентские выборы

  • 15:58
  • 111

Правительство переобучит россиян, потерявших работу

  • 14:41
  • 127

Муфтият Дагестана объяснил, что женское обрезание должны делать специалисты

  • 19:55
  • 314

Регионы сами решат, носить ли маски учителям

  • 19:34
  • 233
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru