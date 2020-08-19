75% американцев считают, что Россия вмешается в президентские выборы

Согласно опросу Исследовательского центра Пью, 75% американцев уверены, что "Россия или другая страна" постарается влиять на президентские выборы в ноябре этого года. В 2018-м году так считало 67% американцев.

При этом доля сторонников Демократической партии, предполагающих такое вмешательство, доходит аж до 88%. Республиканской партии -- 53%.

62% опрошенных американцев считают, что такое вмешательство представляет собой "большую проблему" (major problem), причём среди демократов эту большую проблему видят 78%, а среди республиканцев -- только 37%.