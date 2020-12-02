Республиканцы в США отказываются от Фейсбука и Твиттера и переходят в Parler

В ноябре в США резко увеличилось
число скачиваний приложений соцсети Parler, поскольку сторонниками Трампа Фейсбук и Твиттер стали осознаваться как поддерживающие кандидатуру Байдена. Так, когда Трамп писал в Твиттере о массовых фальсификациях на выборах, руководство этой соцсети помечало его сообщения как "потенциально вводящие в заблуждение"; такие пометки получили около 30% его постов, и аналогичные предупреждения появлялись на его странице в Фейсбуке.
Ещё в августе нынешнего года девять из десяти республиканцев и правых называли
цензуру в соцсетях проблемой. Республиканцы и стали основной аудиторией Парлера — площадки, которая позиционирует себя как рупор свободы слова. Только за 9 ноября Parler скачали около 880 тыс. американцев, а всего за ноябрь приложение скачали 3 млн раз. Для пользователей из России оно пока недоступно. Сейчас Парлер трудно назвать конкурентом Фейсбука и Твиттера. Для сравнения: у Трампа в Твиттере 89 млн подписчиков, в Фейсбуке -- 34 млн.