Республиканцы в США отказываются от Фейсбука и Твиттера и переходят в Parler

сновной аудиторией Парлера — площадки, которая позиционирует себя как рупор свободы слова.

Только за 9 ноября Parler скачали около 880 тыс. американцев, а

всего за ноябрь приложение скачали 3 млн раз. Для пользователей из России оно пока недоступно. Сейчас Парлер трудно назвать конкурентом Фейсбука и Твиттера. Для сравнения: у Трампа в Твиттере 89 млн подписчиков, в Фейсбуке -- 34 млн.