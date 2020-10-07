 

Интерес к покупке земельных участков в России вырос в полтора раза

Интерес россиян к покупке земельных участков за последние девять месяцев вырос в среднем в полтора раза. 
 
"Россияне в 1,5 раза чаще стали интересоваться приобретением участков в СНТ, деревнях, поселках и на море по сравнению с прошлым годом. При этом они рассматривают не только самостоятельное строительство загородных коттеджей, а ищут готовые дома под ключ, быстровозводимые и каркасные дома, конструктивные особенности которых принято считать менее затратными по сроку возведения. Частота таких запросов в рунете выше на 56% относительно 2019 года".
 
Более чем в 2,5 раза вырос интерес к покупке участков в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, а также Тюмени и Воронеже; более чем в два раза увеличилось число запросов на покупку земельных участков в Крыму, Севастополе, Новосибирске, Краснодаре, Сочи и Екатеринбурге. 
 
Несомненно, что способствовала росту интереса к покупке земли и программа сельской ипотеки по пониженной ставке (не выше 3% годовых).
 

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APN.ru