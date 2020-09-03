Маски во время секса помогут сдержать распространение коронавируса
- 03.09.2020, 19:59,
- Новости
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Перестаньте целоваться и подумайте о ношении маски во время секса -- такой совет дала
главный врач (chief public health officer) Канады доктор Тереза Там в помощь борьбе с распространением ковида-19.
И, конечно, наиболее безопасным вариантом в это сложное время является секс без партнёра.
Такие рекомендации вовсе не являются уникальным ноу-хау канадских врачей -- прежде они уже исходили
от Нью-йоркского департамента здоровья.