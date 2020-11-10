Маски для республиканцев и демократов. Куда ведёт коридор

В конце октября Исследовательский центр Пью в Вашингтоне провёл опрос о том, что беспокоит людей в связи с пандемией коронавируса. Характерная черта американских социологических опросов: они всегда выясняют, «за кого» респондент – за республиканцев или за демократов.

Маски не были главной причиной беспокойства – их называл лишь примерно каждый пятый опрошенный, среди «демократов» и того меньше. Но весьма интересно, что обеспокоенные «республиканцы» и «демократы» резко разошлись по конкретной причине, почему ношение масок внушает им тревогу.





Демократов беспокоит то, что маски не носят другие люди. Демократы гораздо чаще – почти вдвое чаще – боятся заразиться сами и заразить других, и готовы настаивать, что люди в их окружении должны носить маски.

Республиканцев беспокоит то, что маски навязывают им. 92% тех опрошенных американцев, кто считает навязанное ношение масок проблемой, -- это республиканцы.





Такое резкое расхождение означает, что речь идёт не о болезни. Невозможно предположить, чтобы коронавирус вдвое чаще заражал демократов, а заразив демократа – был вдвое для него опаснее. Нет объективных причин вдвое более высокого риска для демократа (субъективную психосоматику мы рассматривать не будем, хотя она, наверняка, есть). А страх – да. И он довольно чётко соотносится с гражданскими предпочтениями.





Это значит, что отношение к словам «пандемия коронавируса» очень сильно зависит от того, что для нас в этом мире важнее: безопасность или свобода.

Я, разумеется, сейчас утрирую: эти понятия нельзя противопоставлять. Лихая вольница «дикого поля» - это не свобода. Стерильная защищённость тюремной камеры – это не безопасность.

Но хотя я утрирую, водораздел проходит именно так, и именно так заставляют нас выбирать. Причём под «нами» я, увы, имею в виду «весь цивилизованный мир».





В эти дни правители цивилизованного мира поздравляют с победой на американских президентских выборах демократа Байдена. Того самого Байдена, который в первой же своей публичной победительной речи сказал, что «230 миллионов тысяч американских семей потеряли близких из-за ковида». Да, он оговорился, но представление коронавируса как первейшей проблемы было одним из краеугольных камней его избирательной кампании, так что эта оговорка про миллионы тысяч – прямиком из учебника по психоанализу.

Уже сейчас Байден выступил с обращением к нации, призываявсех американцев носить маски (якобы это объединяет), и пообещал надавить на губернаторов тех штатов и мэров крупных городов, где это всё ещё необязательно. Он даже напрямую связал ношение масок с патриотизмом.





С другой стороны, Трамп подчёркивал, что не относится к пандемии настолько серьёзно, и что носить или не носить маску – дело свободного выбора. В октябре он говорил, что страна «устала от ковида», и даже назвал своих экспертов по ковиду, из них главный – доктор Энтони Фаучи, «этими идиотами». В то же время он признался, что не может уволить Фаучи.





И вот Трамп проиграл, а Байден выиграл. Возможно ли, что имели место фальсификации? Я думаю, что даже весьма вероятно. Но это уже не будет иметь никакого значения. Власть у Трампа отберут. Он не нужен. Да и, как уже упоминалось, имея власть – он всё равно не мог уволить Фаучи. Так что и не было уж такой принципиальной разницы. Зато поучительно наблюдать, каким именно способом Трампа – пока ещё, номинально, не проигравшего и всё ещё президента США – лишают доступов к информационным ресурсам. Трансляцию его речей прерывают, его посты в соцсетях помечаются как «сомнительный контент», а группа его сторонников в Фейсбуке, набравшая за несколько дней 350000 участников, обещающих выходить на протест, -- была удалена.

Но это значит, что мы, «весь цивилизованный мир», находимся в неком жёстко ограниченном коридоре, по которому нас куда-то ведут. Нам говорят, что нас ведут в более безопасное будущее. И многим людям, изнурённым и испуганным ковидопроисходящим, очень хочется поскорее в нём оказаться. Они согласны уже на то, что «это будет какой-то другой мир, не такой, как раньше»!





Но какой же это будет мир?

Что, как нам объясняют, должно сделать будущее более безопасным?





Номер один – вакцина. Ежегодная вакцинация должна сделать будущее безопасным, и ради неё на прошлой неделе убили и сожгли семнадцать миллионов млекопитающих, потому что «мутировавший вирус мог помешать вакцинации». Неловко сказать, но это было сделано ради прививки вакциной, которая фактически ещё находится на стадии разработки. И, судя по всему, датское норковое побоище – не предел, ведь ещё никому не удавалось извести все мутировавшие штаммы гриппа, кроме тех, от которых помогает вакцина. Но чего не сделаешь ради рынка, который уже сейчас оценивается более чем в 10 млрд долларов ежегодно!





Номер два – слежка. Её уже испытывают на нас. Отслеживаются контактные лица «заражённых» и приговариваются к «самоизоляции». В Москве это мероприятие обставлено жёсткими штрафами. В Британии штрафы ввести пока не управились, зато там эта системка (Test&Trace)распространена на всю страну и отслеживаются все контакты, а не только близкие.

Номер три – доносительство. В ряде стран уже вовсю работает, начиная со школы. Скажи своему однокласснику, если он носит маску неправильно. Сообщи учителю, если не слушается. Донеси на соседа, если у него собралась вечеринка. Донеси, если где-то не соблюдается масочный режим. Всё это уже есть.





Номер четыре – электронные иммунные паспорта, постоянно отображающие текущий ковидостатус. Сейчас это проталкивается как прекрасный вариант для тех, кто путешествует по миру и не желает сидеть в карантине. Нет никаких сомнений, что в ближайшем будущем того же должны возжелать «все цивилизованные люди». Ваш биологический материал больше вам не принадлежит.





И как венец всего – маски. Маски совершенно необходимы. Это тот самый символ, который, постоянно находясь в общественном пространстве, призван ни на минуту не позволять людям забыть, что они могут быть заразны и окружающие могут быть заразны. Постоянная встроенная напоминалка об опасности, за попытки освободиться от которой вас будут штрафовать. Ведь, находясь в общественном пространстве, вы должны помнить об опасности всегда.

Я ничего не придумала. Всё это не просто будет – оно уже есть. Когда вам говорят о безопасности – вам навязывают вот это. Больше того: никто особо уже и не скрывает, что, например, главная цель ношения масок – психологическое влияние. К примеру, руководитель Ведомства здравоохранения берлинского района Райникендорф Патрик Ларшайд прямо говорит: маска совсем не защищает меня, её носящего, и почти совсем не защищает другого. Зато она – «важный психологический инструмент». И это именно так и есть: маска – инструмент. Не вашей защиты, нет -- да она и не была для этого предназначена: людям, жаждущим защиты, гораздо логичнее и правильнее было бы раздавать респираторы. Маска – инструмент подчинения, инструмент влияния на психику.





Возможно, что даже и в этом случае вы считаете, что безопасность того стоит. В таком случае надо учесть, что, во-первых, в этой безопасности вы будете совершенно беззащитны. В предельном выражении – это продезинфицированная камера, в которой паёк и прогулки по расписанию, но всегда есть свобода повеситься. Кстати, с начала весны число обращений за психологической консультацией по поводу желания совершить самоубийство в Британии выросло втрое (а само количество самоубийств резко возросло, но, насколько знаю, пока не подсчитано). Во-вторых, эту безопасность устраивают нам, «всему цивилизованному миру», глубоко несовершенные люди, которые ровно ничем, никак не отвечают перед нами за свои действия. Они могут совершить – и уже совершили – огромные, непоправимые ошибки, стоившие людям свободы, работы, здоровья и жизни. В ряде случаев ими движет самая откровенная корысть. И, помимо всего прочего, они даже очень слабо понимают, что они делают. Сложноорганизованная, разветвлённая, мощная медицина – это для них и слишком сложно, и слишком затратно. Куда лучше, когда человечки опасливо ходят в масках, сидят дома, страшно боятся заболеть, паникуют даже из-за простуды и притом стараются «не перегружать систему здравоохранения». Утончившуюся, упростившуюся, искалеченную систему здравоохранения.

Чего стоит прозвучавшее недавно откровение главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева, что 30-40% ПЦР-тестов – ложноотрицательные! Теперь вот вышла статья учёных Сеченовского института о том, что и не 30-40% - а больше половины. А в Англии 469 врачей и учёных написали премьер-министру Борису Джонсону письмо, где говорят, что пандемии приходят и уходят, но влияние этой конкретной пандемии на общество и психику людей может стать необратимым. А также они говорят, что множество тестов – ложноположительные.

Не спрашивайте меня, как соотносятся эти ложноотрицательные и ложноположительные данные. Я понятия не имею. Я только понимаю, что, при отсутствии клинической картины (то есть очень часто!), вы скорее определите ковид, подбросив монетку, чем ПЦР-тестом. И вновь: этому даже невозможно удивиться, потому что ПЦР-тесты изначально не предназначались для диагностики, ровно так же, как маски не предназначались для защиты, и это было известно уже с самого начала, но это знание было проигнорировано.





Вот, что мы имеем: пандемию игнорирования. Игнорирования давно имеющихся и прежде оправдывавших себя санитарно-эпидемиологических установлений (в России вообще-то есть закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Игнорирование человеческих прав (вы произвольно можете быть посажены под домашний арест, и это назовут «самоизоляцией»). Игнорирование здравого смысла (ковидоограничения буквально начались с закрытия и запрета парков). Игнорирование имеющегося знания – «ведь это что-то новое, мы о нём ничего не знаем!». Игнорирование роли человеческого иммунитета – ну, конечно, раз что-то новое, то и иммунитета быть не должно! Игнорирование принципа «Не навреди» -- ведь ещё весной, когда больницы стояли пустые, не было плановой медицинской помощи населению и фактически у нас украли весну, а отчасти и лето. Всё для того, чтобы теперь ОКАЗАЛОСЬ, что для борьбы с инфекцией важен витамин D. И особенно он важен для тех уязвимых категорий населения, которые приговорили к сидению по домам.

Но кто бы мог подумать, что простая витаминка или, скажем, жалкий аспирин могут быть полезны в борьбе с очень страшной болезнью, о которой мы ничего не знаем? Зато нам очень тщательно объясняли, какая она страшная.

Мы вошли в эту эпидемическую вспышку, как дети, отказавшиеся от всего, что они знали. Запуганные дети, которым просто говорят, что они ДОЛЖНЫ, но не считают нужным даже обосновать, почему. С самого начала это было главным, родовым пороком реакции властей – отнюдь не имею в виду только российские власти – на ковид-19. Людям никто ничего не считал нужным доказывать. Только спекулировать на чувстве вины, только давить на мораль.

Может быть, это и есть цель. Сбросить с себя всякие моральные обязательства – но не просто так, а на нас, чтобы мы чувствовали себя не обокраденными, а виноватыми.



