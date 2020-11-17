 

Поочерёдное пикетирование планируют признать "публичным мероприятием", с вытекающими последствиями

 

Как поправка в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", поочередное участие граждан в одиночном пикетировании будет признаваться публичным мероприятием:

"Предлагается предусмотреть положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования".

 

То же будет относиться к "массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах, направленному на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики".

 

В то же время предлагается дать органам исполнительной власти и местного самоуправления право менять место и время проведения публичных мероприятий, "если в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения) не может быть обеспечена безопасность участников публичного мероприятия при его проведении".

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APN.ru