Поочерёдное пикетирование планируют признать "публичным мероприятием", с вытекающими последствиями

Как поправка в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", поочередное участие граждан в одиночном пикетировании будет признаваться публичным мероприятием:

"Предлагается предусмотреть положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования".

То же будет относиться к "массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах, направленному на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики".

В то же время предлагается дать органам исполнительной власти и местного самоуправления право менять место и время проведения публичных мероприятий, "если в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения) не может быть обеспечена безопасность участников публичного мероприятия при его проведении".