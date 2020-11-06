 

Коллективный иммунитет или вакцинация? Что говорят академики

 
С июня в России проводится большое исследование популяционного (коллективного) иммунитета к ковиду. Результаты обнадёживают: коллективный иммунитет за лето вырос в 14 регионах (а в четырёх регионах понизился). Кое-где он достигает 50%. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян говорит, что это "крайне хорошая и позитивная новость" и что рост иммунитета зависит от разной эпидемиологической обстановки и различия ограничительных мер в регионах. Он не уточняет, какие именно ограничительные меры (или их отсутствие) способствуют росту коллективного иммунитета, а какие -- его снижению.

В то же время глава РАН Александр Сергеев говорит, что оптимистический прогноз -- это вакцинация, при том что вирус "изворотлив и мутирует"; без вакцины, по его словам, популяционного иммунитета в обозримом будущем не будет. 

Эксперты (банки) уже оценили будущий рынок COVID-вакцин более чем в $10 млрд в год. При таком раскладе речь идёт о том, что "людям придётся вакцинироваться от COVID-19 ежегодно".
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