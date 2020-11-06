Коллективный иммунитет или вакцинация? Что говорят академики

рост иммунитета зависит от разной эпидемиологической обстановки и различия ограничительных мер в регионах. Он не уточняет, какие именно ограничительные меры (или их отсутствие) способствуют росту коллективного иммунитета, а какие -- его снижению.

С июня в России проводится большое исследование популяционного (коллективного) иммунитета к ковиду. Результаты обнадёживают: коллективный иммунитет за лето вырос в 14 регионах (а в четырёх регионах понизился). Кое-где он достигает 50%. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян говорит , что это "крайне хорошая и позитивная новость" и что