"Как я провёл лето": россияне в целом довольны летом-2020

Согласно аналитическому обзору ВЦИОМа , летом 2020 года большинство россиян отпуск провели на даче -- 45%. На втором месте отпуск дома -- 37%. На пляж этим летом выбрались 29% россиян.

Ездившие этим летом за пределы своего дома и дачи потратили на отдых (из расчёта на одного человека) в среднем 32 592 рубля (на 18,5% меньше, чем в 2019-м году).

71% россиян остались довольны своим летним отдыхом.

По мнению 46% россиян, за последние пять лет условия отдыха внутри страны изменились в лучшую сторону; чаще так считают те, кто выезжал за пределы своего города или дачи (52%). Обычно россияне выезжают в Краснодарский край (28%), в Крым (9%), Санкт-Петербург (5%), Москву (4%).

О программе государственных выплат за туры по России слышали 70% россиян. Абсолютное большинство россиян сообщили, что не пользовались этой программой (99%), при том что хотели бы принять в ней участие 42%.







