 

82% россиян считают, что у России есть враги

По данным исследовательского центра Юрия Левады, 82% россиян считают, что у России есть враги. Выше этот показатель был только в 2014 году (опрос проводился в сентябре): тогда на вопрос о врагах отвечали положительно 84% россиян.
 
Интересно, однако, что лишь одного врага граждане России идентифицируют более-менее уверенно: это США (так считают 70% опрошенных). Уже Украину считают врагом только 14%, а на долю Евросоюза достаются совсем скромные 7% соответственно. Впрочем, 5% назвали врагом обобщённый "Запад", 3% - "НАТО", и, вероятно, эти 8% можно присоединить как к США, так и к ЕС.
 
Китай считают врагом лишь 4% опрошенных, исламский терроризм -- 2%. 
 

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