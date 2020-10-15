По данным исследовательского центра Юрия Левады, 82% россиян считают, что у России есть враги. Выше этот показатель был только в 2014 году (опрос проводился в сентябре): тогда на вопрос о врагах отвечали положительно 84% россиян.

Интересно, однако, что лишь одного врага граждане России идентифицируют более-менее уверенно: это США (так считают 70% опрошенных). Уже Украину считают врагом только 14%, а на долю Евросоюза достаются совсем скромные 7% соответственно. Впрочем, 5% назвали врагом обобщённый "Запад", 3% - "НАТО", и, вероятно, эти 8% можно присоединить как к США, так и к ЕС.

Китай считают врагом лишь 4% опрошенных, исламский терроризм -- 2%.



