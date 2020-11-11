 

70% россиян предпочитают экономить и откладывать деньги на будущее

Россияне придерживаются экономного образа жизни: 70% считают, что лучше тратить по минимуму, оставляя на будущее. Эта особенность не связана с нынешним положением дел в стране -- в 2017-м опросы показывали те же результаты. 
 
Однако только 36% сберегающих деньги россиян считают, что накопления надо отнести в банк. 46% думают, что лучше деньги из банка забрать. И только 13% думают, что сейчас подходящее время для того, чтобы взять кредит; 23% готовы делать крупные покупки. 
 
У 65% россиян есть сбережения, и хранят они их в основном в рублях. 
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APN.ru