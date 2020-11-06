Образовательный кредит: уже более выгодный, но ещё почти неизвестный

По данным ВЦИОМа , лишь 4% россиян имеют личный опыт получения образовательного кредита. Только 25% опрошенных что-то слышали о том, что в августе правительство России снизило ставку по образовательному кредиту с 8,5% до 3%. Почти половина (48%) молодых россиян, если бы им понадобились деньги на образование, предпочли бы занять у родственников или друзей.

Тем не менее 44% россиян (а в категории 18-24 года -- каждый второй) считают, что популярность образовательного кредита в ближайшие 2-3 года будет расти.



