В Москве заработал сайт для приёмных родителей

В Москве начал работу портал "Моя новая семья" (usynovi-moskva.ru), на котором представлена информация о детях-сиротах и о том, как усыновить ребёнка.

"Задача нового портала - собрать всю информацию о детях, оставшихся без родительской опеки, о формах принятия детей в семью, о центрах содействия семейному воспитанию и социальной помощи сиротам и приёмным семьям в одном месте, чтобы каждая потенциальная замещающая семья и каждый ребенок скорее нашли друг друга и получили комплексную поддержку", - говорит замруководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Екатерина Бербер.

На сайте есть страницы всех центров содействия семейному воспитанию, сведения о школах приёмных родителей, полезные советы для родителей и опекунов.







