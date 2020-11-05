Ковид головного мозга

Как жанр «лонгрид» – длинный текст – уже давно умирает от хронического заболевания – ускоренного обмена информации вместе с журнальной публицистикой. Эпидемия ковид ускоряет течение хронических заболеваний, приводя к смерти.

Эпидемия и изоляция разрушили не только по ресторанный бизнес и туризм со сферой обслуживания. Один из самых жёстких ударов ковида – это потеря интеллектуального уровня в журналистике. Казалось бы, в условиях изоляции продукция СМИ должна быть более востребована. Но, перейдя на «удаленку», журналистика начала стремительно деградировать. Без возможности рутинных планерок и летучек, без сплетен и курилок ещё как-то поддерживают уровень информагентства. Значительно сложнее стало делать интересную газету, ну а уровень журналов катастрофически обрушился. Их тиражи и так упали в последние годы, но нынешний кризис окончательно добил журнальную публицистику. А единственный востребованный жанр – слив компромата – обычно не выдерживает испытания уже первой судебной инстанции на соответствие фактов и «легальными СМИ» не используется. Яркий пример «Огонёк».

Возможно, его нынешний главред и грезит о былой популярности, фантазируя, что его читатели, как когда-то Сталин на своей кунцевской даче, вырезают из журнала фотографии и развешивают их по стенам. На деле же из-за отсутствия широкого круга общения замкнувшиеся на единственный источник корреспонденты пытаются из пустоты сделать сенсацию. Одна из таких работниц пера Сухова решила поразить всех рассказом об истончении труб и аварийной ситуации как в транспортировке газа, так и нефти. Фактически перепечатав часть статьи из своей же заметки десятилетней давности, она использовала для подкрепления своих умозаключений интервью с уже отметившим свой 90 день рождения экспертом.

В «Огоньке» правильно узнав о последнем еще доступном грехе – тщеславии - для впавшего, как утверждают психологи, в счастливый возраст бывшего функционера от науки

П.П. Бородавкина ошиблись в том, что он никогда и ничего придумать не мог. Его главным талантом всегда была способность учуяв запах денег от очередного клиента, нанять и организовать работу других. А после смерти своего постоянного соавтора В.Л. Березина ничего, кроме цитат из учебников 70-х годов, уже выдать не может.

Около полвека назад этот успешный советский администратор с как будто придуманной для него гоголевской «говорящей» фамилией создал в Уфе коллектив, который готовил диссертации для провинциальный нефтеначальников, попутно издавая под своей фамилией учебники для студентов, подготовленные коллективом возглавляемой им кафедры. Научность его работ долгое время оставалась на уровне разработок академика Шухова конца 19 века, только сдобренных цитатами Ленина и решениями партсъездов КПСС. Лишь после привлечения Березина и переезда в Москву, в работах кроме плагиата из прошлого века появились более современные заимствования.

Примечательно, что в знаменитой сечинской диссертации о магистральных нефтепроводах нет ни одного упоминания работ этого деятеля, т.к. к 90-м годам прошлого века его репутация была уже всем однозначно известна как главы «кооператива» по подготовке диссертаций для провинциальных нефтеначальников.

В лонгриде «Огонька» не только сквозит обида на современные технологии (цит. «слишком быстро строят»), а то и просто их незнание, но и утверждается о ежедневных разливах нефти на магистрали «Дружба», т.к. эта труба построена слишком давно и на «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО), так как построена недавно. Самый удивительный перл – это о произошедшем истончении 25 мм стальных газовых труб до 3 мм из-за «микропеска в прокачиваемом газе», утончении с внешней стороны за счет коррозии и поголовном изготовлении труб за рубежом. По его словам, он лично в своем благословенном возрасте посещает работающие трубопроводы, где воочию наблюдает за образованием вмятин на трубах, кстати говоря работающих на глубине около 2 метров под землей. Он точно знает, что аварии и разливы на нефтепроводе «Дружба» происходят если не ежедневно, то через день. Этот давно немолодой человек утверждает, что только что проехал всю магистраль ВСТО и лично убедился в её аварийности! Хотя в его годы считается достижением без инфаркта добраться от квартиры до поликлиники. Ему не нравятся не только скорости строительства, но и сварка в полевых условиях – хотя где ещё варить трубу?! И то, что кладут трубу в траншею, а не в хорошо изученное болото, где грунт мягок. Ну и самое главное - никто не советуется с ним где прокладывать трубы…

Такое возрастное брюзжание преподносится работницей журнала с малой социальной ответственностью как объективное откровение.

Причем кажется, что жизнь для редакции и их эксперта замерла много лет назад. Иначе как объяснить дословное самоцитирование сценария «углеводородного армагеддона» с разницей в десять лет. Только усложненное грамматическими ошибками. Сравните.

2011 год: "Дружба" будет мучить руководство страны и корпорации "Транснефть", пока не будет заменена полностью: "Ее возраст, если соотносить с человеческой жизнью,— это столетий рубеж, так что аварии происходят если не каждый день, то через день — точно".

2020 год: «На мой взгляд, «Дружба» будет мучить руководство страны и корпорации «Траснефть», пока не будет заменена полностью: ее возраст, если соотносить с человеческой жизнью, это столетий рубеж, так что аварии происходят если не каждый день, то через день точно».

Это не плагиат – автор один и тот же. Но упомянуть, что предсказанный быстро наступающий конец уже 10 лет все никак не наступит абсолютно уместно.

Был бы это заказ с наездом на двух монополистов – газового и нефтяного – было бы понятно. Дамочка захотела получить мзду, возможно поделившись с редактором. Но даже не специалисту видна чудовищная глупость изложенного и ни один, даже посылающий всех в непотребные места «заказчик» такую работу не оплатит…

Зачем тогда? Для сатиры? Наиболее правдоподобно, говоря современным языком — это диагноз – «ковид головного мозга». Ужасно то, что любой ковид очень заразен. И в нашем случае он передаётся через написанное. Здесь повязка не поможет, здесь нужно просто обходить журнал стороной и не брать его в руки даже в перчатках.

«Огонёк» паразитирует на «Коммерсанте», выдавая свои творения на общем сайте уважаемого издания и ссылаясь на синергетический эффект, когда подымается вопрос о низком качестве материала. Например, делательница текстов критику своего творения о ракете «Ангара» парирует большим количеством комментариев. И пусть они сплошь ругательные, но зато есть просмотры! Согласитесь, ещё больше было бы просмотров скажем фотографии с актом мочеиспускания в том же космическом корабле. И научности было бы больше. И такая желтизна хотя бы была в стиле быв. главреда «Огонька» Коротича, одного из первых сбежавших за рубеж после активного запудривания мозгов читателей в период поздней перестройки… А пока владелец медиахолдинга себе в убыток финансирует бывшую гордость цветной советской журналистики. Но всему приходит конец. И здесь никакой аппарат искусственной вентиляции легких уже не поможет.



