 

Соцвыплаты на покупку жилья теперь можно оформить дистанционно

 

Все необходимые документы для оформления социальных выплат на приобретение жилья для молодых семей теперь можно подать дистанционно через Единый портал госуслуг.

"Теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно с помощью Единого портала государственных и информационных (муниципальных) услуг. На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи".

Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья. Необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит. Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Соцвыплаты предоставляются семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет.

"Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий - семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий".


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APN.ru