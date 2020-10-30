Соцвыплаты на покупку жилья теперь можно оформить дистанционно

Все необходимые документы для оформления социальных выплат на приобретение жилья для молодых семей теперь можно подать дистанционно через Единый портал госуслуг.
Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья. Необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит. Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.
Соцвыплаты предоставляются семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет.