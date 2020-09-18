Сельскую ипотеку взяли почти 20 000 россиян. А хотели взять 125 000.

Минсельхоз РФ рапортует , что в рамках программы сельской ипотеки (действует с 2020 года) кредит на покупку или постройку жилья в сельской местности взяли более 19 000 человек. Напомним, что ипотека эта льготная -- до 3% годовых.

В Минсельхозе уточнили, что средний размер кредита составляет 2 млн рублей, средний период выдачи - 17 лет, средняя ставка - 2,7%.

Однако число желающих получить кредит на покупку или постройку жилья в сельской местности гораздо больше числа тех, кому это удалось, и составляет порядка 125 000 человек.