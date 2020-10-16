В России установлены новые правила переработки мусора

С 1 января 2021 года в России вступят в силу единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Их обяжут максимально снижать негативное воздействие на окружающую среду. Захоранивать и сжигать можно будет только такие отходы, которые нельзя переработать. Приоритет при сортировке будет отдаваться автоматизированному труду.

Заполненные до проектной вместимости или небезопасные экологически свалки следует закрывать, а заводы и полигоны, спроектированные и построенные до 2021 года, довести до соответствия новым требованиям к началу 2026 года.







