 

Утверждён новый порядок приёма в вузы в 2021/22 учебном году

Минобрнауки утвердило новые правила приёма в высшие учебные заведения, они вступят в силу с 2021-22 учебного года. 
 
 
Теперь вузы обязаны принимать документы в электронной форме, для поступающих устанавливается возможность внести изменения в заявление о приёме или подать второе заявление. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее пяти раз в день.

Вводится возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Студенты смогут предоставить результат ЕГЭ, например, по физике или информатике по своему усмотрению.

 
Правила также упрощают процедуру зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться в два этапа: приоритетный (без вступительных испытаний, для льготников и целевого набора) и основной. Вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на незаполненные места на основании конкурсных списков. Кроме того, вся информация о приеме будет размещаться вузами на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября, предшествующего году приема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российские ВУЗы готовятся открыть онлайн-обучение
»  Правительство России утвердило постановление об отмене ограничений на использование электронных документов
» Новый закон об образовании лишит сирот возможности учиться
» В Госдуму внесен законопроект об обязательном экзамене по русскому языку для поступающих в школы и вузы
» Медведев должен напомнить, что образование внепартийно
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Итоги переписи в Белоруссии

Итоги переписи в Белоруссии

Есть ли выход из белорусского тупика?

Есть ли выход из белорусского тупика?

Третьяковка – зона строгого режима?

Третьяковка – зона строгого режима?

\

"Новое переселение народов". Зачем России вступать в МОМ?

Александр Мартыненко: «В исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции»

Александр Мартыненко: «В исламской умме Мордовии продолжаются центробежные тенденции»

Черный расизм: цели, истоки, методы

Черный расизм: цели, истоки, методы

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Россия -- в десятке стран мира с лучшими показателями здоровья и образования, по мнению Всемирного банка

  • 21:44
  • 175

Утверждён новый порядок приёма в вузы в 2021/22 учебном году

  • 21:10
  • 168

Польские обвинения: опубликована расшифровка переговоров российских диспетчеров с самолётом Качиньского

  • 20:27
  • 204

Индивидуальных предпринимателей обяжут больше платить за пенсию и лечение

  • 20:07
  • 174
Итоги переписи в Белоруссии

Итоги переписи в Белоруссии

"Школа стала другой". Что думают учителя, дети и их родители об антиковидных мерах

  • 23:37
  • 316
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru