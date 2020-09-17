Утверждён новый порядок приёма в вузы в 2021/22 учебном году

Теперь вузы обязаны принимать документы в электронной форме, для поступающих устанавливается возможность внести изменения в заявление о приёме или подать второе заявление. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее пяти раз в день.

Вводится возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Студенты смогут предоставить результат ЕГЭ, например, по физике или информатике по своему усмотрению.