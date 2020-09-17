Утверждён новый порядок приёма в вузы в 2021/22 учебном году
- 17.09.2020, 21:10,
- Новости
- 162
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Минобрнауки утвердило новые правила
приёма в высшие учебные заведения, они вступят в силу с 2021-22 учебного года.
Теперь вузы обязаны принимать документы в электронной форме, для поступающих устанавливается возможность внести изменения в заявление о приёме или подать второе заявление. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее пяти раз в день.
Вводится возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Студенты смогут предоставить результат ЕГЭ, например, по физике или информатике по своему усмотрению.
Правила также упрощают процедуру зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться в два этапа: приоритетный (без вступительных испытаний, для льготников и целевого набора) и основной. Вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на незаполненные места на основании конкурсных списков. Кроме того, вся информация о приеме будет размещаться вузами на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября, предшествующего году приема.