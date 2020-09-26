О социально-медийной природе эпидемии

Чтобы была понятнее суть «эпидемии»... Ее природа совершенно не медицинская, а социально-медийная. Как это происходит?

Сейчас усиленно и искусственно наращивается тестирование «на коронавирус». Люди проходят тестирование часто вообще без всяких показаний. Т.е. они ни на что не жалуются, но их ЗАСТАВЛЯЮТ тестироваться.

Рост «заражённых» при таком подходе обеспечен, хотя бы за счёт ложно-положительных тестов. А они имеют достаточно заметный вес ~7%. Т.е. с каждой сотни обследованных, будет ~7 человек «заражённых». Представьте что вы увеличиваете количество тестов — рост «заражённых» неминуем, даже в условиях полного отсутствия инфицированных. Я уж не говорю о «бессимптомных» — это вообще нонсенс. Это чисто статистический аспект «эпидемии», который даёт пугающие цифры, которые не значат ровно ничего в объективном смысле, но создают психоз.

Добавьте теперь рефлекторную реакцию бюрократической машины, которая начинает «принимать меры», ещё сильнее пугая самих себя и окружающих. Плюс СМИ, которые с наслаждением порождают любые виды истерик для увеличения аудитории. Учитывая, что одно порождает другое получаем классический порочный круг. В итоге начинается неконтролируемый рост психоза.

Есть и сутевой медицинский аспект. Ковид - это разновидность ОРВИ, с весьма обычными для ОРВИ показателями, сходными с гриппом. Многие исследователи даже утверждают, что с меньшими показателями смертности. Но уж точно не катастрофически более высокими. Никогда никто в мире не считал количество носителей того или иного патогена просто так! Это делалось исключительно после жалоб больного на самочувствие. Потому что в реальности абсолютно любой человек является сосудом, носящим патогенные и условно-патогенные инфекции. Весь мир кишит ими. Но нас защищает наш иммунитет. Осложнения могут развиваться из-за общего состояния здоровья, а не особо смертоносных свойств коронавируса!

Точно также как и с другими инфекциями. Например, тяжелейшей является пневмония вызываемая золотистым стафилококком. Но не потому что сам золотистый стафилококк является настолько смертоносным. Дело в нарушении иммунитета, что он не в состоянии сопротивляться патогену, который буквально везде вокруг нас. Везде! Точно также могут приводить к развитию тяжелейших заболеваний и смерти условно-патогенные вирусы герпеса и Эпштейн-Барра, которые находят минимум у 90% населения! И другие сотни патогенов. Ровно то же и с «новой коронавирусной инфекцией».

Безусловно, могут быть тяжёлые случаи. Ровно так же, как и от других патогенов. Тот, кто умирает от коронавируса, умер бы в случае его отсутствия от другого из сотен патогенов, которые нас окружают. Это уже вопрос конкуренции патогенов за среду обитания в организме, который не способен защищаться. Так устроена жизнь. Защищаться от этого можно и нужно не устраивая локдауны и не вводя избыточных ограничений.

Следовательно, система здравоохранения не должна судорожно выискивать любого носителя ОРВИ, да ещё в принудительном порядке, наращивая объём тестирования. Это если и требовалось, то лишь для понимания на начальном этапе летальности инфекции. Поняли уже давно. Она — очень низкая! На уровне ОРВИ с теми же абсолютно факторами риска и степенью опасности для общества.

Нет никакого смысла вести массовое принудительное выявление и учёт инфицированных из числа людей, не жалующихся на здоровье! Вернее, это может быть чисто научный интерес, который никакого отношения к вопросам общественного здоровья не имеет. Более того, ответы на научные вопросы получены ещё весной. Выборка уже огромная есть. Все и так понятно. Степень опасности коронавируса для общества паритетна ОРВИ. При этом, как и от любого ОРВИ индивидуальная реакция может быть различной. От полной бессимптомности и лёгких признаков простуды (минимум 80% случаев) до умеренного заболевания, а для ослабленного человека из группы риска могут быть и тяжёлые последствия. Но по той же логике и в том же количественном отношении, что и от других патогенов. Не было в истории человечества случая, чтобы вирус, который минимум 80% людей даже не замечают (!), вдруг становился причиной паники и назначался особо-опасной инфекцией...

Помимо теоретических аргументов, уже полным полно практического подтверждения данных тезисов! Почти все лето города жили обычной жизнью, проводились парады, было масса мероприятий, заграницей вообще идут глобальные протесты и ровно никаких проблем с точки зрения заболеваемости — не было!

Все это говорит, что чрезвычайные меры не просто не нужны. Они ВРЕДНЫ! И в чисто медицинском смысле для человека, потому что вызывают массовый психоз, а стресс является мощнейшим фактором иммуносупрессии, приводящим к повышению уязвимости для всех типов ОРЗ и ОРВИ. Я уже не говорю о необходимости сидеть дома — это просто приговор может быть для многих людей. Так же чрезвычайные меры приводят к нарушению работоспособности системы здравоохранения, отмене планового лечения и т.д. Приводят к опасным скоплениям инфекционных больных в одном месте, нарушают логистику распределения больных, вызывают DDOS атаку со стороны перепуганных граждан и боязливых чиновников. Также очевиден сильный вред для экономики и в целом для уклада жизни. Помимо прямых серьёзных экономических проблем, это приводит и к социально-общественным, политическим проблемам.

Единственно правильная стратегия одна: укрепление здоровья, помощь группам риска. Всё. Причём это относится к ЛЮБЫМ возбудителям ОРВИ. Любым! Коронавирус лишь один из них.

Сейчас уже видно раскручивание очередного витка истерии, к сожалению..

Я очень надеюсь, что руководство России и Москвы не сделает ошибку и не начнёт слепо копировать пагубный европейский опыт, а предложит правильную, рациональную политику, направленную на здоровье людей, а не локдауны. Правильная политика полностью исключает любую чрезвычайщину, а также меры, подпитывающие панику и психоз (локдаун, штрафы, ограничения, обязательный всеобщий масочный и пр.). Ничего экстраординарного коронавирус для общества не несёт и не требует подобных мер реагирования.

Пожалуйста, помогите противодействию развития психоза! Ведь власти реагируют именно на психоз. Более того, даже лично Мэр Москвы подтвердил, что рост является лишь следствием тестирования. Но затем вновь началась раскручиваться медийная истерия. Власть зачем-то начала на неё реагировать... но это в итоге только увеличивает психоз, это замкнутый круг с положительной обратной связью, который неминуемо раскачивает психоз и приводит к чрезвычайным мерам. Поймите, что любая ограничительная мера власти в ответ на психоз будет только увеличивать психоз и приводить к новым ограничениям. Будет очень печально если мы вновь получим то, что получили весной.

Перепубликация из ФБ автора.