Больше всего россиян тревожат рост цен, безработица и несправедливость

Согласно исследованию Аналитического центра Юрия Левады, наиболее тревожащей россиян проблемой является рост цен (61%). Дальше идут безработица (44%), бедность (39%), коррупция (38%), недоступность многих видов медицинского обслуживания и несправедливое распределение доходов (29 и 28%).

Наплыв мигрантов сильно тревожит только 16% россиян, однако отмечался как повод для серьёзной тревоги значительно чаще, чем рост национализма и ухудшение межнациональных отношений (7%).

Наконец, число россиян, которых наиболее тревожит пандемия, колеблется в рамках 3% графы "Другое", т.е. такие ответы были фактически единичными.



